逃亡沙地少女获联合国给予难民身份 18岁沙地阿拉伯少女拉哈．奎农（Rahaf Mohammed Al-qunun）声称遭家人虐待滞留泰国寻求庇护的事件有新进展，澳洲内政部表示，少女已获得联合国难民署（UNHCR）给予难民身份，并将其个案转介澳洲，让当局考虑会否为其提供难民庇护。

18岁沙地少女拉哈·奎农（中）获得联合国难民署给予难民身份，并将其个案转介澳洲，澳洲将考虑会否为其提供难民庇护。（图：法新社）

18岁沙地阿拉伯少女拉哈·奎农（Rahaf Mohammed Al-qunun）声称遭家人虐待滞留泰国寻求庇护的事件有新进展，澳洲内政部表示，少女已获得联合国难民署（UNHCR）给予难民身份，并将其个案转介澳洲，让当局考虑会否为其提供难民庇护。

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拉哈声称家人施以“身体、情感、言语虐待”，禁锢了她6个月，威胁杀死她阻挠她求学，也不准她开车或旅行，为逃避家人虐待，趁一家人到科威特旅游时逃走，计划取道泰国到澳洲申请庇护，但上周六抵达曼谷机场被禁止入境。本来淡化事件只是“家庭纠纷”的泰国移民局，昨日态度突变宣布暂缓遣返，并让联合国难民署官员陪同她离开机场进入曼谷。

（英国广播公司/法新社）