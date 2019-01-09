国能跨足 马电讯输家 电讯业烽火连天 国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）正式跨界发展，向马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）主导的光纤宽频市场发起攻势，分析员相信电讯业即将掀起新一波激战，马电讯将是最大的输家。

（吉隆坡9日讯）国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）正式跨界发展，向马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）主导的光纤宽频市场发起攻势，分析员相信电讯业即将掀起新一波激战，马电讯将是最大的输家。

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国能携手数码网络（DIGI,6947,主板电讯媒体组）、明讯（MAXIS，6012，主板电讯媒体组）和ASTRO公司（ASTRO，6399，主板电讯媒体组）等电讯公司于马六甲野新（Jasin）启动国家光纤化与连接计划（NFCP），大众研究相信这对马电讯将是一大利空，可能导致固线宽频市场日趋激烈。

明讯数码网络可扩大宽频覆盖率

艾芬黄氏研究说，野新NFCP新计划的开跑对参与者并不会带来显著盈利贡献，主要是涵盖的范围仅有1100户家庭，但若相关计划最后演变成可行的长期商业计划，将有助于国能多元化盈利来源，而明讯和数码网络则可借由国能网络来扩大宽频覆盖率及探索进军宽频市场可能性。

“相比之下，马电讯将是潜在输家，主要是国能新高速宽频网络将为马电讯现有110万名Streamyx用户提供提速和低价的替代选项，同时明讯和国能旗下城市宽频（City Broadband）提供具竞争力的宽频产品也将动摇马电讯120万Unifi用户基础。”

该行在考量宽频市场涌现新竞争对手及马电讯股价自2018年11月28日公布2018财政年第三季财报以来已走扬13%，当前估值已显得昂贵，因此下砍投资评级从“守住”至“卖出”，目标价则保持在2令吉30仙。

至于国能方面，大众研究对其向覆盖不足的地区推介宽频服务的能力仍不得而知，若国能仅向现有光纤宽频网络的地区提供服务，意味着公司除了主打低价，提供的产品差异性并不大。

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“整体来看，我们相信透过出租光纤基建将为国能带来潜在营业额增长，但盈利影响料不显著。国能想与现有宽频业者展开大战，我们相信该公司可能需要投放显著投资来完成最后一里路的衔接工作。”

ASTRO通过宽频内容捆绑销售

对于首度跨足电讯业的ASTRO公司，大众研究对此不感意外，主要是汇聚是在快速变化的电讯与互联网立足的关键，相信新计划将为公司创造价值。

“目前，ASTRO公司靠着毫无收益的NJOI，成功渗透野新92%家庭，我们相信ASTRO公司将可借此将宽频与内容捆绑销售。”

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不过，该行并不预见新业务短期将带来显著盈利贡献，主要是这仅是锁定1100户家庭的测试项目，一切取决于实际签购率。

联昌研究意见相同，预见ASTRO公司新动向将创造数据时代的粘著性及推动网络电视（IPTV）普及率，有利于长期发展。

“但是，有关计划仍在试跑阶段，ASTRO公司是否需在正式推介后挪出庞大的资本开销仍不得而知。”

达证券在向ASTRO公司管理层求证后发现，集团仅将扮演宽频入门探索者角色，而这不需要为光纤设施作出大量资本开销。