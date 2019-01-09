NBA‧纽约人遭炸昏‧勇士五巨头将归位 去年1月27日，考辛斯在与火箭的比赛中遭遇跟腱撕裂的重伤，在那之后就一直处于养伤状态。表弟最近已经能够参加全面训练，这表明他接近复出了。

盛传金州勇士五巨头即将在本月19日归位！左起为杜兰特、德雷蒙格林、柯里、克雷汤普森以及考辛斯。（图：法新社）

（纽约9日综合电）金州勇士五巨头豪阵即将归位，“表弟”考辛斯计划在1月19日客战快艇的比赛中上演个人赛季处子秀。

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考辛斯伤愈接近复出

去年1月27日，考辛斯在与火箭的比赛中遭遇跟腱撕裂的重伤，在那之后就一直处于养伤状态。表弟最近已经能够参加全面训练，这表明他接近复出了。

勇士主教练克尔在受访时表示，他将让考辛斯完成复出。“接下来20场比赛，我认为我们的重点是提升稳定性，同时我们也会让考辛斯在某场比赛中复出。”考辛斯则说：“现在我更接近复出了，我的身体状况已经克服了障碍。”

汤普森火力最猛

当日常规赛，放眼3连霸的勇士坐镇主场迎战纽约人最终以122比95击败对手；这是勇士本赛季第41场比赛，他们在前半程拿到27胜14负，为克尔执教时代半程最差战绩。

本场对阵纽约人，克雷汤普森是勇士进攻状态最出色的球员，在首节就拿到12分，为本场比赛奠定基础。整场比赛，汤普森延续稳定火力，甚至还完成了一记高难度的“金鸡独立”跳投，在进攻端随心所欲展示天赋。末节，汤神连飙3记三分，瞬间将比分提升到43分，这是其生涯第12次拿到40分以上。

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木狼胜利贺新帅

另一方面，木狼赢下了换帅后的第一场比赛，作客以119比117击败雷霆。威金斯表现出色拿到40分、10篮板和4助攻，这是其生涯首次打出40+10的表现，得分、篮板和罚球（18中16）均创个人赛季新高，要知道这名2014年状元在去年11月份场均只有1.9次罚球。