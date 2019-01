代元首与家人乘电动火车·低调亲民网民赞爆

(霹雳.怡保9日讯)民众野生捕获代国家元首苏丹纳兹林沙殿下与家人微服乘搭双轨电动火车,低调亲民的作风被网民赞爆!

有一名网民今天在脸书一个名为《游游大太平》的群组,上载有关苏丹殿下与苏丹后,还有两名子女乘搭双轨电动火车的照片,并大赞殿下亲民的举动,超越皇族以往给平民的印象。

该网民还在帖文写道:“我们霹雳州的苏丹一家人乘搭ETS往吉隆坡;我们拥有一位和谐又亲民的苏丹,是我们人民的福气!吾王万岁DAULAT TUANKU!”

从照片中可见,身穿峇迪衣的苏丹殿下与便服打扮的苏丹后端姑莎拉坐在一起,而小王子拉惹阿兹兰慕沙法和小公主拉惹纳兹拉莎菲雅则坐在另一侧,同样身穿便服的他们就如普通平民百姓般坐在火车内。

现年59岁的苏丹殿下已非首次展现亲民的一面,之前有不少怡保市民都曾野生捕获殿下自己一个人逛街视察民情,身旁已不见贴身保镖的踪影,且殿下还会大方地迎合市民的要求合照,一点王族的架子也没有,进而深受其子民爱戴。

Sultan Nazrin and Permaisuri wt their kids in the ETS. pic.twitter.com/arUkSH45Qt