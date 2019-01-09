鸿运当头一POP万赢．Carlsberg礼品送不停 大马Carlsberg集团配合猪年的到来，即日起至2月17日期间举办“鸿运当头，一POP万赢”活动，让全国消费者获得更多赢奖机会，将新年大礼带回家。

Carlsberg瓶盖分别髹上大红、宝蓝、粉红及钻绿色，鲜艳缤纷象征喜气洋洋。

（吉隆坡讯）大马Carlsberg集团配合猪年的到来，即日起至2月17日期间举办“鸿运当头，一POP万赢”活动，让全国消费者获得更多赢奖机会，将新年大礼带回家。

广告

今年Carlsberg瓶盖及罐装披上了四种幸运颜色，各别带着“福”、“喜”、“发”和“旺”的吉祥字眼，象征猪年将是充满活力、多姿多彩的一年。选购Carlsberg和Carlsberg顺啤者，有机会赢取一张懂得自动洗牌的电子智能麻将桌，还附送两副麻将牌，共有100套待赢取。其它礼品包括限量版麻将牌、100令吉现金红包及精美扑克牌。

“堪称最佳新年购物体验——您购物，Carlsberg支付”循众要求强势回归。大马Carlsberg集团将于指定日期在参与的超级及霸级市场连办103场活动。只需购满200令吉的大马Carlsberg集团产品，即自动获得参加资格，奖品就是Carlsberg为你购物车的杂货买单。

如果你渴望得到限量版麻将牌或独家限量版冷藏袋，只需购买指定大马Carlsberg旗下产品即可。

另外，到指定酒吧购买大马Carlsberg集团产品可获赠啤酒礼券。

脸书：Carlsberg Malaysia

网址：www.probablythebest.com.my