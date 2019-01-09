2019+4.7% 2020至2021+4.6% ‧ 世银：公共投資低拖慢大馬成長 世界银行预测大马2018和2019年经济成长放缓至4.7%，远低于2017年的5.9%成长率，并预计2020和2021年进一步减速至4.6%。

（吉隆坡9日讯）世界银行预测大马2018和2019年经济成长放缓至4.7%，远低于2017年的5.9%成长率，并预计2020和2021年进一步减速至4.6%。

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世界银行在最新发布的《全球经济展望报告》中表示，大马的公共投资偏低，令经济成长承压，反映了一些基础建设计划已经完成，同时对新的投资采取更严谨的政策。

进口成长疲弱

世界银行指出，与区域趋势背道而驰的是，大马的进口成长保持疲弱，显示资本财物进口需求疲软，半制成品的进口也偏低。

报告指出，大马是其中一些拥有高教育水平的国家，非正式就业比例偏低（23%）。

世界银行预期东亚和太平洋区域（EAP）2018年成长6.3%及动力正在放缓，反映了出口的支持力量正在减弱，但被强劲的国内需求所部份抵销。

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外围利空恶化

外围条件恶化，反映全球需求放缓，贸易紧张局势升级及融资条件大幅收紧。在此较为不利的国际环境下，本区域一些大型新兴市场和发展中经济体（EMDEs）还面对财务压力。

世界银行指出，本地区的数个大型经济体已经面临资本外流、货币贬值、股市调整和外汇储备损失（例如中国、印尼、大马、菲律宾和泰国）。

尽管经济放缓，但本区域仍然是全球增长最快速的地区之一，对近期的金融市场波动保持相对弹性。其中一个原因是大部份国家（除了太平洋岛国）的经济增长继续高于EMDE平均水平，并且经常账户减少但仍然维持积极（例如中国、大马、泰国、菲律宾和中国和越南）。另一个原因是本区域的政策框架已有所改善，转向浮动汇率、经济多元化和有稳固缓充。

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世界银行指出，外围需求减缓，借贷成本上升，持续性的不稳定政策，料将冲击新兴市场和发展中经济体的展望。

全球走势更加崎岖

世界银行首席执行员克里斯塔莉娜说，2018年世界经济失去成长动力，预料2019年走势更加崎岖不平。

她补充：“当新兴市场和发展中经济体的经济与金融逆风加剧吹袭，世界在削减赤贫的进展可能受阻，为保持成长动力，各国需投资于人力资源，促进包容性成长及建设活力社会。”