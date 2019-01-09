杯赛提早出局‧红军因祸得福 利物浦周一于足总杯第3圈客场对上沃尔弗罕普敦，相较于周中对战曼市，共9名首发轮换下场，当中法比尼奥还客串中卫。

（图：法新社）

（伦敦9日综合电）英超领头羊利物浦周一兵败足总杯第3圈，这赛季2项国内杯赛皆提前出局，2019年惨遭2连败，但英国专栏作家却认为红军其实因祸得福，因为他们现在可以专注在英超和欧冠赛场，当中赢下队史首座英超冠军更是至关重要。

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利物浦周一于足总杯第3圈客场对上沃尔弗罕普敦，相较于周中对战曼市，共9名首发轮换下场，当中法比尼奥还客串中卫。洛夫伦开场后不久便因伤下场，上轮主力只剩副队长米尔纳在场，包括轮替前者上场的16岁小将霍福尔在内，卡马乔与琼斯皆未满18岁，而是都是在成年队首度登场。反观狼队除了门将鲁迪，主力战将倾巢而出，最终也如愿以2比1取胜晋级。

克洛普赛后表示作出轮换决定是无可奈何，因为队中大部份主力皆无法出战甚至训练。

红军可全神专注英超

“输给狼队无缘晋级足总杯第4轮，这可能是利物浦发生在身上最好的事情。红军正在创造球队历史，他们已29年没赢得联赛冠军了，现在他们要把注意力集中在英超上。”《天空体育》著名专栏作家梅森指出，“利物浦确实被曼市击败了，而且也遭遇了各项赛事两连败，但是这不会影响红军。”

在久违的周中短暂喘息时间后，利物浦这周末英超将班师前往布赖顿作客，欧冠比赛任务则分别定于2月20日和3月14日，红军将先主后客对战德甲班霸拜仁慕尼黑。