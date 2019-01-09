2度加冕非洲足球先生‧萨拉赫成埃及第1人 埃及球星萨拉赫连续两年当选非洲足球先生，成为首位两度获此殊荣的埃及球员。

利比里亚总统、前AC米兰球星维亚（右）颁发非洲足球先生奖予萨拉赫（中）。（图：法新社）

（达喀尔9日综合电）埃及球星萨拉赫连续两年当选非洲足球先生，成为首位两度获此殊荣的埃及球员。

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上赛季萨拉赫在英超攻入32球，成为联赛改制38轮后的单赛季进球最多球员，包揽英超金靴与最佳球员实至名归。此外，他帮助利物浦时隔11年再打进欧冠决赛，可惜最终输给皇家马德里。

在埃及国家队，萨拉赫是毋庸置疑的精神领袖，在参加的6场比赛中打入7球，其中有2球是在俄罗斯世界杯上打进。

在去年FIFA年度最佳评选中，萨拉赫位列第3，在金球奖评选中则排名第6。

在非洲足球年度颁奖典礼上，萨拉赫在获奖后表示，“获得非洲足球先生是我儿时的梦想，两次夺奖更是莫大的荣耀！”

在球员评选出的非洲最佳11人阵容中，利物浦有3人入选，分别是萨拉赫、马内以及凯塔，奥巴梅扬、马赫雷斯等名将同样在列。此外，皇马租借给多特蒙德的摩洛哥边卫哈基米当选最佳年轻球员。