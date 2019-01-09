英联赛杯‧ 首回合小胜1球‧热刺3连杀蓝狮 在英超稳步前行的托登罕热刺，看到了晋级联赛杯决赛的希望，本赛季他们大有机会结束无冠的尴尬历史。

第23分钟，凯恩（中）接应后场长传单刀突入禁区被科帕绊倒，主裁经过VAR认定判罚点球，随后凯恩亲自操刀主罚命中。（图：美联社）

（伦敦9日综合电）在英超稳步前行的托登罕热刺，看到了晋级联赛杯决赛的希望，本赛季他们大有机会结束无冠的尴尬历史。

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热刺在英联赛杯半决赛首回合1比0小胜切尔西，占得晋级先机，加上上季联赛次回合以及本季联赛首回合，热刺已3连胜蓝狮。他们上一次面对切尔西完成3连胜还要追溯到近60年以前。

蓝狮近5场首败

在主场击败切尔西后，这是热刺最近8场各项赛事的第7场胜利，切尔西则遭遇最近5场各项赛事的首败，同时客场3连胜势头也被终结。

为热刺打开胜利之门的是凯恩，他于第26分钟命中点球制胜，收获本赛季各项赛事第20球，成为热刺队史第一位连续5季进球达到20球的球员。最近6场比赛，凯恩场场破门，追平个人连场入球纪录，同时他为热刺已在各项赛事打入160球，成为队史第4射脚。

双方主帅不挺VAR技术

然而，切尔西主帅萨里赛后明确表示，凯恩单刀前已越位；意外的是，得利的热刺主帅波切蒂诺也不欢迎视频助理裁判（VAR）。

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萨里称，“切尔西本场比赛的表现更好。几分钟前，我通过我们的摄像机看了视频，（判点球）那球越位了。我们的摄像机和凯恩在一条线上。其头和膝盖越位了，边裁一直在跑真的很重要，他对我们的后卫造成了很大影响。我不认为英国裁判能使用这套系统（VAR）。”

波切蒂诺称自己不喜欢VAR，尽管VAR判给了热刺点球。“我不喜欢VAR，今天我们得利了，但看了世界杯和其他联赛，比如西甲，我觉得从他们开始用VAR的时候就没人高兴。”

孙兴慜显疲态

另一方面，近来表现火爆的韩国天王孙兴慜，并未拿出自己的最佳状态。圣诞-新年魔鬼赛程的连续作战，对于其体能来说是不小的考验，更何况本周末还要对阵曼联。等到踢完“红魔”再赶赴亚洲杯，孙天王还有体力出战与中国队的小组赛是届时的看点。