体理会已允许马壁总请人‧新总教练有望3月1日上任 大马壁总周二发表文告，宣布自2012年起开始担任大马壁球队总教练的格尼维尔将于2月28日卸任。

（吉隆坡9日讯）国家体育理事会已亮绿灯让大马壁球总会聘请新任总教练，大马壁总希望能尽快寻觅到适合人选，并在3月1日走马上任。

广告

大马壁总周二发表文告，宣布自2012年起开始担任大马壁球队总教练的格尼维尔将于2月28日卸任。

不过，大马壁总一天时间都不想浪费，他们希望新主帅能在隔天就上任，好让球队的衔接工作能顺利进行。

大马壁总总监玛廉说：“我们周一已经与国家体育理事会总监拿督阿末沙巴威会面，而他也答应了让我们聘请新的总教练。”

“我们将会发布请人的消息，并希望新任总教练能在3月1日就上任。若不能，格尼维尔的助教阿查兹阿兹末将成为暂代主帅。”

玛廉表示，大马壁总聘请的总教练人选，要具备出色的教练理念与理论能力，并且能与球员良好合作。

“格尼维尔的执教工作专业且认真，并和所有球员拥有友好的关系。我们对他的离去感到惋惜，我们感谢他近年来为大马壁球运动所做出的贡献。祝福他在未来一切顺遂。”

广告

格尼维尔：新秀崛起

是时候离去

格尼维尔此次辞任离去返回英格兰，是为了花更多的时间与家人同聚，目前仍没有未来计划。

格尼维尔说：“我认为大马壁总栽培新秀的工作做得很不错，所以我相信这是我离开的最佳时刻。我希望大马的球员能够持续进步，并发挥出他们的潜能。”