中国雷达防核2专家·夺最高科技奖各获480万 中国2018年度国家科学技术奖昨在北京颁发，哈尔滨工业大学院士刘永坦与解放军陆军工程大学院士钱七虎，分别凭“海防长城”与“地下钢铁长城”的理论和技术，共同获得国家最高科技奖，奖金高达800万人民币（约480万令吉）。

中国国家主席习近平（中）在奖励大会上先为刘永坦（右）与钱七虎（左）颁奖。（图：新华社）

（中国．北京9日讯）中国2018年度国家科学技术奖昨在北京颁发，哈尔滨工业大学院士刘永坦与解放军陆军工程大学院士钱七虎，分别凭“海防长城”与“地下钢铁长城”的理论和技术，共同获得国家最高科技奖，奖金高达800万人民币（约480万令吉）。

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中国国家主席习近平在奖励大会上先为刘永坦与钱七虎颁奖。

82岁的刘永坦研究对海探测新体制雷达理论与技术，2011年其团队研制出具全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达，与国际最先进同类相比作用距离更远、精度更高、造价更低。81岁的钱七虎是中国现代防护工程理论奠基人，其从事的核弹爆炸防护工程研究，解决了核武器空中、触地、钻地爆炸等工程防护关键技术难题，同时也为民用工程献计，包括对港珠澳大桥的海底隧道建设提出合理化建议方案。