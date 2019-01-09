​体理会不纳入领奖台计划‧顺莹盼重新考虑 在2016年里约奥运会夺得混双银牌的顺莹组合，昨日在泰国羽球超级300赛中以2局21比16、21比10拿下泰国的廷尼与查西妮打响首炮，报到混双次圈。

（图：法新社档案照）

（吉隆坡9日讯）混双自由人陈炳顺与吴柳莹希望国家体理会能重新考虑，让他们重新纳入重新整顿的领奖台计划。

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在2016年里约奥运会夺得混双银牌的顺莹组合，昨日在泰国羽球超级300赛中以2局21比16、21比10拿下泰国的廷尼与查西妮打响首炮，报到混双次圈。

大马羽总会长拿督斯里诺萨日前宣布，这对里奥混双银牌得主在离开国羽后，就没有列进领奖台计划。

另一组里奥男双银牌得主吴蔚昇与陈蔚强同样也因离开国羽，转打职业球，如今没有列进领奖台计划。

炳顺在赛后表示，这是他们身为职业球员的第一场比赛，能取得胜利非常重要。

炳顺：自由人更需要领奖台计划

不过，他们在获悉被排除在新的领奖台计划外后，令他们感到失望，因为他们是自由人，更需要领奖台计划。

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顺莹组合已经与李宁签下两年的赞助合约，所以他们更需要全力争取蝉联泰国超级300赛冠军。

他说，他与柳莹非常感激李宁能够赞助他们两年，另一家主要赞助商是Daikin。希望接下来能够找获更多赞助商，以便能够实现闯进明年东京奥运会的目标。

他表示，泰国超级300赛打响首炮，接下来的征途还很远，但是两人将会倾尽全力争取捍卫冠军。

顺莹组合目前世界排名第6，两人在周四次圈的对手是俄罗斯的阿利莫夫与艾莉娜‧达维莱托娃。