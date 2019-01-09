因福岛核灾被禁运7年·新潟大米重新输华试售 随着中国海关总署去年11月宣布允许恢复进口来自日本福岛核泄漏事故影响地区的农产品，新潟县产大米周二成为限制放宽后首批出口到中国的大米。日本全国农协联合会当日在横滨市举行了出货仪式，首批1吨的大米将运往辽宁大连港。

随着中国海关总署去年11月宣布允许恢复进口来自日本福岛核泄漏事故影响地区的农产品，新潟县产大米周二成为限制放宽后首批出口到中国的大米。日本全国农协联合会当日在横滨市举行了出货仪式，首批1吨的大米将运往辽宁大连港。

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农林水产大臣吉川贵盛在仪式上表示，“（重启出口）是我多年的心愿，此次重启是个里程碑”。日媒报道，这次出货的新潟县越光大米共500袋，每袋重2公斤，计划本月底在上海的直销店试售。据知这批米价格高于中国一般大米，JA全农表示想先看看中国消费者的反应。

自2011年日本311大地震引发福岛核灾后，中国同年4月8日起，禁止福岛、群马、枥木、新潟等12县市的食品进口；同年6月解除山形及山梨两县的禁令。去年10月日本首相安倍晋三访华，中方曾称积极研究放宽进口限制。中国驻日本大使馆发言人也表示，中方本着科学原则，处理日本食品输华问题，两国部门可加强沟通。