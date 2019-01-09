泰国羽球超级300赛‧詹俊为爆冷擒依桑‧双蔚旗开得胜 俊为经过59分钟的苦战下，最终以21比18、11比21、21比15力擒世界排名39的依桑，并且一举报回两年前越南公开赛不敌之仇。

詹俊为周三在泰国羽球超级300赛男单首圈中激战3局淘汰印尼的依桑，报到次圈。

（泰国‧曼谷9日综合电）大马的男单小将詹俊为今日在泰国羽球超级300赛首圈中表现不俗，力战3局打败印尼好手依桑，不过国家队另一男单宋濬洋却以1比2不敌日本的渡边航贵，最可惜的是李盈盈在女单首圈连丢7个赛点，惜败给印尼的菲特丽雅妮。

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世界排名85的俊为，经过59分钟的苦战下，最终以21比18、11比21、21比15力擒世界排名39的依桑，并且一举报回两年前越南公开赛不敌之仇。

俊为在男单次圈的对手是泰国的潘纳威，若是能奏凯晋级复赛，就有可能挑战中国首号种子林丹。35岁的林丹今日在首圈中以21比14、11比21、21比12苦胜泰国17岁的昆拉沃，次圈将迎来香港的李卓耀。

林丹新年首炮避免一轮游

比赛还发生小插曲，当时在决胜局时，林丹还以11比6领先，这时场馆突然停电，但这最终不响超级丹挺进，新的一年第1战避免一轮游。

大马另一名好手宋濬洋在另一场男单首圈赛中激战50分钟后，以21比12、18比21、13比21输给渡边航贵。

其他尚未上阵的大马男单尚有国家第2男单李梓嘉，梓嘉首圈就碰上印尼资深名将索尼。

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李盈盈错失7个赛点

在女单首圈中，大马的李盈盈让煮熟的鸭子飞走了，她在决胜负的第三局一度以20比13领先，手握有7个赛点，竟然此时没有好好把握，连丢8分，虽然追平21平手，可惜最终却是被菲特丽雅妮抢下加点致胜的2分，令盈盈无法报回过去两次交手不敌菲特丽雅妮之仇。

加拿大的第3种子李文珊在另一场女单首圈中以21比15、22比20淘汰香港的叶姵延。

大马尚有林吟芳有待上场，她在次圈挑战泰国6号种子蓬帕薇。

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耀新御宇告捷

在男双首圈赛中，成为自由人的首号种子吴蔚昇与陈蔚强以直落两局21比13、21比15淘汰泰国的科德仁与德查波，而第6种子王耀新与张御宇联手以21比10、21比7淘汰越南的杜俊德与范鸿南，齐齐报到男双次圈。

而大马自由人林钦华与塔伦合作，以11比21、12比21输给泰国的汀恩与尼比蓬，另一组大马男双次号种子谢定峰与苏伟译迎战自己人徐家铭与刘隽程。

8号种子自由人阿里夫与阿兹林对台湾的李哲辉与杨博轩，吴世飞飞与诺伊祖汀对印尼的索依布与巴加斯。

顺莹欲捍卫冠军

而在周二的混双首圈赛中，大马的里奥亚军陈炳顺与吴柳莹力争上游，全力捍卫冠军，两人是以21比16、21比10淘太泰国的廷尼与查西妮，次圈碰上俄罗斯的阿利莫夫与艾莉娜‧达维莱托娃。

若是顺莹组合踏进复赛，届时可能碰上国羽第7种子陈堂杰与白燕微。

7号种子陈堂杰与白燕微是以16比21、21比12、21比13擒下台湾的林家佑与许雅晴，次圈对印尼的阿菲安与马希拉。

自由人阿里夫与印尼的鲁斯蒂娜联手，以18比21、21比18、17比21输给印尼的阿菲安与马希拉。

另一组大马混双许邦荣与谢宜茜也以20比22、21比16、13比21败给泰国6号种子尼比蓬与莎薇特丽。