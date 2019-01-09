马奥理会精益求精‧东运遴选标准更严格 大马奥理会今后将重新修订遴选委员会的遴选制度和标准，更加严格及透明化，今后在参加任何综合运动会不容许有任何的“搭客”。

大马奥理会执委会周二开会，通过接纳独立委员会提出的遴选改革建议，今后各种运动会遴选运动员将更严格和透明化。右一为大马奥理会会长拿督斯里诺萨。

（吉隆坡9日讯）大马奥理会今后将重新修订遴选委员会的遴选制度和标准，更加严格及透明化，今后在参加任何综合运动会不容许有任何的“搭客”。

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遴选制度更透明化

大马奥理会昨日在执委会会议后，公布今后遴选参加日后的各种综合运动会的遴选制度，更透明化，最重要是以运动员近一年的最佳赛季成绩而定，而且自费参赛的选手必须在开幕前两个月缴清费用。

大马奥理会会长拿督斯里诺萨昨日在大马奥理会执委会会议后公布以主席丹斯里惹卡蒂申医生为首的8人独立委员会检讨大马奥理会遴选过程和制度的建议，并已获得大马奥理会执委会的接纳。

8人独立委员会的其他成员分别是前大马奥理会副会长丹斯里依布拉欣、前国家体理会总监拿督玛兹兰、大马反兴奋剂机构（ADAMAS）总监拿督南兰、前大马奥理会秘书拿督谢国骥、前大马壁球总会秘书王亚日、前游泳名将庄淑玲和前大马钩球总会总经理曼宁德吉星。

独立委员会拟定6部份

大马奥理会的遴选委员会制度是在1983年立下，曾在2006年检讨过一次。

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经过5次的开会，独立委员会讨论和检讨现有遴选制度，拟出6个部份，分别是遴选制度、遴选过程、运动员和官员协议书、遴选团长和代表团职员、上诉过程、赛后报告和奖励。

独立委员会推介数项建议，以让遴选委员会更透明化，其中遴选委员会将由六人组成，包括大马奥理会会长、国家体理会总监或代表、国家体育研究院首席执行员或代表、大马奥理会秘书（没有投票权）及两位独立人士。

自费选手需开幕前缴清费用

为了确保代表团财务稳定，所有自费选手必须先付一半的参赛费用，而在开幕前六十天，必须缴清全部费用。

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遴选代表团团长的候选名单将由大马奥理会选出，没有在名单之内的人，各体总也可以提出申请，寻找委员会将成立过滤所有适合的人选，邀请相关人士提出申请。

运动员和代表团职员将各自写下KPI绩效目标，以要求运动员对参赛目标更有责任感和使命。

为了迎合新资讯时代，遴选过程将采用资讯工艺开放网上沟通平台，让各体总更方便办事。

不再根据上届成绩制订水平分级

遴选标准将依据不同水平而制订，包括世界水平、亚洲水平、东南亚水平、青年水平和其他水平，最重要的一点就是在入选A组的选手必须排名前3，以及近12个月内的“目前赛季最佳成绩”来选，取代过去参考上届成绩，而自费选手的排名必须位居前8。

至于团体赛方面，排名必须位居前八名。

另一方面，菲律宾奥理会也最终确定今年东运会赛项和金牌总数，分别是举行56个项目和523枚金牌。

大马多项强项减少

大马很多在上届得金的项目有些没有举行，也有很多是减少了金牌数目，草地钩球没有再办，脚车、跳水、体操、马来武术、草地保龄球和保龄球的金牌数则减少。

在去年12月27日，国家体理会估计大马在今年菲律宾东运会有机会夺下63至79枚金牌，而大马在上届主场吉隆坡东运会夺得144金。

菲律宾奥理会的代表将会在1月23日向全国各体育总会代表进行汇报从11月30日至12月11日举行的第30届菲律宾东运会。