醉酒往事丑态曝光‧鲁尼头撞花盆 鲁尼近期在机场因酗酒闹事而成为话题，而英国媒体就趁机挖回这位前曼联球星的“过去史”。

鲁尼近期在机场因酗酒闹事而成为话题。（图：美联社）

（华盛顿9日综合电）鲁尼近期在机场因酗酒闹事而成为话题，而英国媒体就趁机挖回这位前曼联球星的“过去史”。

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据英国《每日镜报》报道，英国知名主持人摩根的妻子沃尔登近日回忆起鲁尼一段醉酒往事，并揭露他的丑态。

沃尔登说：“6年前，我们带他和他的妻子（科琳）去Soho House参加派对，而鲁尼错估了自己的酒量。那天他就不停的叫酒喝，这让科琳很生气。”

醉醒后又去另一派对

“然后科琳就大声训斥他：‘你是打算让我把你带回家吗！？’而当鲁尼最后醉酒撞向花盆的时候，她得到了这个问题的答案。”

沃尔登续指出，鲁尼是一个搞笑的家伙。他很喜欢喝酒，他们就喝了几杯，然后...又喝了几杯。到了晚上11时30分左右，他准备离席，结果起身走向了一个巨大的橄榄树盆。

“然后他就躺在那里，被困在里面。科琳只是低头看着他。然后说道：‘天哪，鲁尼，我们回家吧。’”

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沃尔登表示当时他还以为鲁尼就随太太回家了，怎知隔天却得悉两人继续第二个派对。