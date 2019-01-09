亚洲脚车锦标赛‧阿兹祖放眼双冠 亚洲脚车锦标赛今日起在雅加达上演，大马脚车当家阿兹祖放眼夺得麒麟赛与冲刺赛双冠，一来为冲刺奥运取得先机，二来还有机会在亚锦赛后重当麒麟赛世界一哥。

只要在亚锦赛麒麟赛踩进决赛，阿兹祖就有机会在最新的世界排名中再当麒麟赛一哥。

（吉隆坡9日讯）亚洲脚车锦标赛今日起在雅加达上演，大马脚车当家阿兹祖放眼夺得麒麟赛与冲刺赛双冠，一来为冲刺奥运取得先机，二来还有机会在亚锦赛后重当麒麟赛世界一哥。

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这名里约奥运会麒麟赛铜牌得主去年年杪才在世界系列赛中背靠背夺牌，先是在柏林站踩出铜牌，随后又在伦敦站摘银，近况不俗。

阿兹祖说：“我很高兴我的表现在经过健身训练后得到爆发，我希望能延续这一良好势头，在这一次的亚锦赛与下个月的波兰世界场地脚车锦标赛争取佳绩。”

“要知道，亚锦赛与世锦赛都是2020年东京奥运会入选赛的主要赛事，提供了大量积分，因此我尽可能在这两大赛做得最好，以尽快取得（争夺奥运资格）舒适的位置。”

阿兹祖：至少也要站上奖台

由于近期的出色表现，阿兹祖的世界麒麟赛排名不断跃升，目前距世界第一仅有5分差，他有机会在亚锦赛后登上麒麟赛一哥的宝座。

阿兹祖说：“我不需站上领奖台，或许晋级决赛就能让我如愿以偿。不过，我不会因此放松，我会尝试冲击冠军，或至少也要站上领奖台。”

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亚锦赛对阿兹祖而言拥有许多美好回忆，因他在历届亚锦赛中已创下了8金5银4铜的辉煌战绩。

除了麒麟赛与冲刺赛，阿兹祖也会联手师弟沙费道斯与法德希尔征战团体冲刺赛，这支组合在去年的亚运会成功赢得银牌。