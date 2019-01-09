优大新课程重实习．为学生开辟出路 技术性人才向来深受人力市场青睐作为培育人才的摇篮，拉曼大学（UTAR,下称优大）洞察到市场的庞大需求，去年开办两项为期4年、讲求技能的全新课程，即环境、职业安全与健康理学士（荣誉）课程，以及辅导与谘商社会科学学士（荣誉）课程。

技术性人才向来深受人力市场青睐作为培育人才的摇篮，拉曼大学（UTAR,下称优大）洞察到市场的庞大需求，去年开办两项为期4年、讲求技能的全新课程，即环境、职业安全与健康理学士（荣誉）课程，以及辅导与谘商社会科学学士（荣誉）课程。

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辅导与谘商课程主张实践

优大开办心理学课程超过10年，近年来观察到学生完成心理学课程后，都有兴趣往辅导方面继续深造。为了使学生获得全方位的学习和发展，校方决定开办辅导与谘商课程，让有兴趣的学生深入学习。

相较于一般辅导课程，优大开办的辅导与谘商课程多了谘商这项特色功能。优大艺术与社会科学系辅导与谘商社会科学课程主任彭开贤披露，心理学课程普遍以理论为主，然而要成为一名专业的注册辅导员，理论知识是不足够的，学生仍需要大量的谘商实践经验。

这项新课程是根据马来西亚辅导局的标准规范所设计，甚至超越了当局对辅导员培训的标准和要求的10%，让毕业生在取得注册辅导员执照方面占尽优势。课程主张实践多于理论，最大的特色在于学生在最后一年将进行超过750小时的实践辅导，他们将被安排到职场实习，同时也在老师的指导之下接见真正的个案，累计实战经验。

彭开贤表示，实习是课程的一部份，学生必须完成才能够毕业。“约750小时当中的504个小时将在职场实习，如医院、学校、福利机构、非政府组织或企业公司等相关单位，其余252个小时，学生将被安排设在拉曼大学金宝校园的社区辅导与谘商中心进行实习。”

彭开贤：辅导与谘商课程根据大马辅导局的标准规范设计。

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实战经验开拓学生视野

这个对外开放的社区辅导与谘商中心已营运5年，服务对象是社区居民，目前主要由辅导老师负责接见个案。有了这个平台，学生有机会学以致用，接触真正的个案，从中累积实战经验。

彭开贤指出，该中心设有数码录影装备，学生无需等到大四就可以在课余时间前来观摩老师辅导个案的过程。“这样的学习模式与一般的读课本或做练习题区别很大，在课堂上做实践，练习对象只是自己的同学，在发挥和学习上相当局限。在中心接触真实个案，有助开拓学生视野，学习成效更快更理想。”

注册辅导员和临床心理师以及精神专科医生都被统称为心理卫生专业人员。他们的区别在于注册辅导员如同一般诊所的家庭医生，专治症状轻微如伤风感冒的个案，而症状较严重如忧郁症或焦虑症，则需要约见临床心理师或精神专科医生。

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大马的环境对于心理卫生专业人员的需求很高。根据大马卫生部最新的调查发现，每3名大马成人当中，都患有程度不一的心理健康问题，心理卫生水平处于不健康状态。

辅导协助员工发挥潜能

学生毕业之后的就业机会不再局限于大学、学院、医院或福利机构等。根据彭开贤的观察，他发现过去10年不少企业公司开始聘用注册辅导员作为内部谘商专员，提供辅导和心理服务，主要的工作范围涵盖处理员工在工作或家庭上的压力，帮助避免这些压力影响员工的工作表现和生产力。

彭开贤进一步解释说：“在企业公司进行的辅导，并不意味着只能为心理不健康的员工提供服务，它的另一项重要功能，是能够协助员工充份发挥潜能，提升他们的工作表现，达到更理想的绩效。”

他强调这种新趋势，对学生来说，无疑是制造了另一种就业机会，也从中显示我国的企业公司越来越注重员工的心理健康素质，非常值得鼓舞。

辅导与谘商课程融合理论和实践，奠定稳扎基础知识，大幅度缩短了取得注册辅导员执照的时间，学生表现更专业，更快能够投入辅导事业。

环境职业安全与健康专员

气候变化、污染和自然资源枯竭等全球环境污染课题对人类健康产生了不利影响，更引发许多疾病。同时致使在高风险环境下工作的员工也愈发担忧接触有害物质和操作重型机械疾病。

这个课题已成为一个重要的全球议程，因此，与有害物质控制、绿色技术、绿色材料和废物处理技术有关的环保法规因而出现。自我国“职业安全与健康法案”于1994年通过之后，特定行业如制造业、电子业、建筑业、医院、石油与天然气工业等，一旦员工人数超过500名或进行超过2千万令吉项目，就有必要聘请一名持有合格执照的职业安全与健康专员来负责管理。除此之外，在“1974年环境品质法案”下，也有条例规定企业必须聘请持有相关合格执照专员管理有害废料、工业废水处理设施以及污染空气控制设施。

双主修掌握两种专业知识

开办此新课程之前，优大针对相关行业进行了市场调查，也收集了他们的反馈。根据资料显示，超过90%的业者都希望教育机构能够培育更多这方面的专才，以解决目前市场供不应求的窘况。

优大放眼环境、职业安全与健康的发展前景，特别设计了结合环境及职业安全与健康的双主修课程，修读一个学位课程，掌握两种专业知识，毕业后出路自然比其他人更为广阔。

优大工程和绿色技术学院讲师陈奕兴指出，政府有条列规定，必须考取专业执照才可从事环境、职业安全与健康相关的某些特定职业。在其课程未普及化之前，有意在该领域发展，只能在政府特定的训练中心报读文凭班，通过考试与面试后，再累积相关工作经验才可取得相关执照。

陈奕兴：修读一个课程，却掌握两种专业知识，协助学生缩短和简单化取得执照的时间和过程。

奈何这些考试不容易通过，根据以往纪录，考取职业安全与健康执照更需附加3年工作经验，因此才突显了优大环境、职业安全与健康学位课程的高价值。

陈奕兴说：“我们的课程协助学生奠定强大的基础知识和实践技能，特别主张实践部份，因此学生将被安排到政府或私人机构实习超过一年的时间，累积实战经验。学生全方位掌握两种专业知识和技能，提升行业竞争力，表现更出类拔萃，最重要的是能够缩短时间和简单化取得执照。”

职业安全主要的工作范围是要照顾和保护员工的安全，防止意外和受伤的事故发生，同时也监控卫生，确保员工在安全和卫生的环境下工作。而环境安全的负责范围则是有效地管理有害废料和污染防范设施，防止环境和空气被污染。此外，建设标准操作程序、管理并培训员工执行工作、进行风险评估以及紧急事故救援也是这两个领域的专员必须掌握的技能。

陈奕兴坦言，尽管两者属于两个不同的领域，但工作性质雷同，因此许多企业公司基于预算有限，往往要求由一个专员来管理环境和职业安全这两项工作，况且一个专员是允许同时考取多个执照。如果优大毕业生恰好具备所要求的专业知识，他们将变得非常抢手，并有机会得到更好的待遇。

他补充，相较于只持有文凭，考得学士学位的学生具有高专业度。他们除了掌握知识和技能，亦学习到领导、沟通，创造力以及团队合作等软技能，有助于毕业生在职场上的发展前景更上一层楼。

适合理科生修读

环境、职业安全与健康课程是一项适合理科生修读的课程。目前尚未广为人知，作为高等学府的优大正积极推广，以期让更多人认识并报读这个专业课程。

上述两项新课程皆符合大马学术资格鉴定机构（MQA）标准，同时也仅在金宝拉曼大学校园开办。预知更多详情：http://study.utar.edu.my/