西班牙杯‧勒万特近况低迷‧巴塞轻装上阵 西班牙杯16强首回合继续在周中上演，卫冕冠军“红蓝军团”巴塞罗那客场出战勒万特，放眼本赛季二度打败对手，占据先机。

巴塞罗那此役在西班牙杯面对近期低迷的勒万特，估计会收起大部分主力。（图：法新社）

（华伦西亚9日综合电）西班牙杯16强首回合继续在周中上演，卫冕冠军“红蓝军团”巴塞罗那客场出战勒万特，放眼本赛季二度打败对手，占据先机。

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上个月中旬的西甲联赛，巴塞作客勒万特，凭藉梅西上演帽子戏法、苏亚勒和皮克各进1球下，以5比0大胜对手，报回了上季联赛不败纪录终结之仇。

而在今次较量，红蓝军团主帅巴尔韦德不会全主力出击，选择让边缘球员以及青训小将得到上场机会。但即便如此，巴塞的实力仍远胜于勒万特，取胜没有难度。

经历季初美妙开局后，勒万特近期遭遇低迷，连续4场联赛不胜（2和2负）且场场丢球，届时面对巴塞强大进攻火力，要想避免被打成筛子，只能自求多福了。

公牛恶斗雄狮

当天，老三“南方公牛”塞维利亚奔赴客场挑战“巴斯克雄狮”比尔巴鄂，两队还将在本周末联赛“背靠背”对决，因此会否在本场留力令人玩味。不过，塞维利亚正在联赛冲击冠军，或许会适当地轮换让主将休息。交手纪录方面，双方最近5次对决中，比尔巴鄂取得3胜2负，稍微占上风。

至于皇家贝迪斯居主与皇家索赛德的对决，贝迪斯要避免连败重新振作，改善攻防两端表现。而近期迎来复苏的客队，放眼在贝迪斯身上延续胜利势头。