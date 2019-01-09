古晋就是不一样．猪雕塑成“网红” 记者向该处用餐的食客和业者了解，大家也表示没问题，而且该猪看起来很可爱，有不少食客特地来拍照，成为大家讨论的话题。

尽管猪只被穆斯林同胞视为敏感的动物，但大家都认为种族间应该互相尊重及谅解，所以，摆设猪的雕塑品不会产生争议。（图：星洲日报）

（砂拉越．古晋9日讯）踏入己亥猪年，古晋艺术家沈观勇（55岁）应外省一社团组织要求制作猪只雕塑品，并在运往该省份之前，先将之摆放在其经营的咖啡店外，供食客观赏、拍照。

广告

艺术家应要求制作

由于体积庞大，非常引人瞩目，雕塑品随即成为古晋民众讨论话题，并在社交媒体广传照片，甚至称赞古晋就是不一样。

这一重达约2吨的猪长约10尺、宽约8尺及高约10尺，由洋灰、铁丝、铁条及沙网等材料制成，由沈观勇一人耗时一个月完成的作品。

他今日接受星洲日报记者访问时说，每年农历新年前，他都会接到外省一社团组织预订，要求制作每个生肖年的雕塑品。今年为猪年，他依据惯例制作猪只雕塑品。

成品上周刚完成，由于距离运往该省份还有一段时间，他从周日（6日）将之置放在经营的辉盛花园咖啡店前。成品会于农历新年前一星期运给外省的预订者。

询及咖啡店摆放猪像会否引来穆斯林同胞异议，沈观勇坦诚本身未曾想过此问题，且砂拉越穆斯林较开通，包括其非清真的咖啡店也有穆斯林同胞工作。摆放猪只雕塑品至今没接到有人投诉，相信不会构成太大问题。

广告

同时，记者向该处用餐的食客和业者了解，大家也表示没问题，而且该猪看起来很可爱，有不少食客特地来拍照，成为大家讨论的话题。

此外，穆斯林同胞受访时表示，虽然猪的体积庞大，相当显眼，但由于是静态的，不是动态或走动的。同时也了解到业者是配合猪年到来而制作摆放，且不同种族之间应互相尊重及谅解，所以不成问题，食客也没有因此减少。

置放在咖啡店前的猪只由于体积庞大，格外引入瞩目，纷纷成为古晋市民讨论的话题。（图：星洲日报）

为了让成品更逼真，沈观勇（左）制作前，特从中国引进小猪饰品，右为父亲沈石部。（图：星洲日报）