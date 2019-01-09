为任元首铺路·彭王室商摄政王继位 彭亨州王室理事会将在本周内商议让彭亨州苏丹殿下阿末沙退位，以让摄政王东姑阿都拉接任彭亨州苏丹的建议。

彭亨州摄政王东姑阿都拉已从伦敦返回彭亨州。

（彭亨．关丹9日讯）彭亨州王室理事会将在本周内商议让彭亨州苏丹殿下阿末沙退位，以让摄政王东姑阿都拉接任彭亨州苏丹的建议。

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若这建议被接纳，东姑阿都拉将列入统治者会议轮流排位名单，有资格被选为第16任国家元首。

根据英文新海峡时报报道，王室理事会已向彭亨州苏丹阿末沙殿下汇报此事，并会在本周内开会，而东姑阿都拉已从伦敦返回彭亨。

这项会议只有王室成员和王室顾问受邀出席。

彭亨苏丹阿末沙殿下目前身体抱恙，而东姑阿都拉已受委摄政王代苏丹处理州事务。

根据彭亨州宪法，苏丹可以同意退位，但必须附上一份保证书，以确认卸任，同时离任的苏丹须自愿签署文件和盖上盖章，新任者才可以继承苏丹。

签署退位保证书的程序必须由州务大臣及州秘书在旁见证，这份退位申明将由州政府在州宪报颁布，公告州子民。

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彭苏丹已出院行宫休养

东姑阿都拉及彭亨州苏丹署皆拒绝回应这消息，苏丹阿末沙殿下于2周前已从国家心脏中心返回吉隆坡行宫休养。

马来统治者理事会周一召开特别会议，议决在1月24日召开统治者理事会特别会议，推选第16任国家元首和副元首。新任国家元首和副元首将于1月31日宣誓就职。

根据统治者轮流排位名单，彭亨州苏丹殿下曾在1979年出任第7任国家元首。

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宪法专家阿兹巴里表示，轮流排位名单不是以资历作为推选的标准，而这可以从吉兰丹州苏丹莫哈末五世获推选为国家元首时获得证明。

“苏丹莫哈末五世是于2010年继承王位，于2016年被推选出任第15任国家元首。”