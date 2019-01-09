脸书专页“褫夺公民权人选”·追击言论违宪网民
2019-01-09 17:14
脸书专页“褫夺公民权人选”·追击言论违宪网民
在国家元首苏丹莫哈末五世陛下宣布退位后，脸书冒出一个以“褫夺公民权人选”为名的专页，在网上追击言论违反国家原则和宪法的网民，将他们列入榜中。
（雪兰莪．八打灵再也9日讯）在国家元首苏丹莫哈末五世陛下宣布退位后，脸书冒出一个以“褫夺公民权人选”（Calon Lucut Kewarganegaraan Malaysia，CLKM）为名的专页，在网上追击言论违反国家原则和宪法的网民，将他们列入榜中。
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7人“入榜”
据记者观察，该专页目前有逾1万1208人追踪，及逾1万人按赞；已经有7人名列“褫夺公民权人选”名单，包括在脸书发表冒犯和侮辱原任国家元首言论的网民“Eric Liew”。
据马来报章《Sinar Harian》报道，巫青团长拿督阿斯拉夫认同，凡是冒犯王室成员被判有罪的国民，应被采取强硬及坚定的行动。
他说，目前出现一小部份不负责任及不尊重相关体节的人士；并认为有必要修改及加强相关法律。
土团党最高理事会成员乌亚阿瓦玛表示，虽然他不赞同侮辱及冒犯王室成员的举动，但必须交由相关单位透过现有法令展开调查或采取行动，而不是轻举妄动。
马来西亚友好和民诉组织（SEDAR）主席纳兹林认为，政府需要扮演重要的角色，教育人民在社交媒体应有的道德伦理。
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他说，可以援引法令对付违法者，一旦人民知道相关惩罚后，就不敢发表过份的言论及做出挑衅行为。
文章来源：星洲日报·2019.01.09
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