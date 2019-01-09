重掌众议院5天·美国民主党动议收紧枪械管制 美国民主党重掌众议院后5日，随即于周二（8日）发表枪械管制改革草案，要求收紧购枪者的背景审查，堵塞现行政策的漏洞。议案由众院议长佩洛西、民主党议员汤普森带头，并获部份共和党人支持。

美国民主党发表枪械管制改革草案，曾受枪击的前民主党众议员吉福兹（左）现身国会支持。（图：美联社）

美国民主党重掌众议院后5日，随即于周二（8日）发表枪械管制改革草案，要求收紧购枪者的背景审查，堵塞现行政策的漏洞。议案由众院议长佩洛西、民主党议员汤普森带头，并获部份共和党人支持。

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现行联邦法例仅列明向认可经销商买枪人士，需接受犯罪背景审查，但容许民众私下转交或出售枪枝，议案则主张要扩大背景审查至全部枪械买卖。民主党去年曾动议类似草案，但当时众院仍由共和党控制，在该党领袖阻挠下草案无法表决。外界预料即使草案今次在众院通过，亦不能获由共和党控制的参议院支持。

曾受枪击的前民主党众议员吉福兹（左）现身国会支持草案。

汤普森表示，全美自2011年近25万人死于枪击，但国会袖手旁观。佩洛西指已忍够枪管问题，两党应携手解决。



