脸书贴文侮辱退位元首·医生出言不逊丢职 继华裔男子Eric Liew及一对巫裔夫妻因在脸书对原任国家元首苏丹莫哈末五世发表侮辱或不敬言论而丢了工作及遭警方逮捕后，又有1名医生也因出言不逊而丢了工作。

（雪兰莪．八打灵再也9日讯）继华裔男子Eric Liew及一对巫裔夫妻因在脸书对原任国家元首苏丹莫哈末五世发表侮辱或不敬言论而丢了工作及遭警方逮捕后，又有1名医生也因出言不逊而丢了工作。

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马安诊所集团（Mediviron Group）于昨日发文告指出，该集团管理层对加影马安诊所的M.Rupesh医生所发出的言论感到非常失望，皆因对方发表了可挑起网民情绪的敏感言论。

文告也指出，M.Rupesh医生所发表的言论纯属他个人的看法，并不代表马安诊所集团所有高层及员工的意见。

马安诊所集团也在文告中强调，该集团的医生及护士在过去33年来一直都在致力给予各族民众最良好的服务。并强调，作为一名大马公民，他们时时刻刻都遵守国家原则。

“Rupesh医生已为其个人脸书所发表的言论道歉，并同意承担全部的责任，已自行辞职，他已不再是加影马安药房的医生。”

网民不满

发起杯葛马安药房

许多网民在Rupesh医生发表对苏丹莫哈末五世不敬的言论后，在脸书发起抵制行动，呼吁民众杯葛马安药房，而Rupesh医生也曾尝试通过加影马安药房脸书解释，声称脸书户头被骇入，但这番言论未能被网民接受。