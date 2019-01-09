“你孩子已倒血泊中……”．毒虫发狂砍死小姐弟 拥有多项毒品罪案记录的巫裔男子，昨晚11时30分左右疑毒瘾发作发狂，乱刀砍伤多名村民后，又闯入铅县瓜拉双溪一木屋，将睡梦中的一对姐弟杀害，分别5岁和1岁的姐弟遭割喉后脑中刀惨死！

警方昨日把凶徒带到莪仑推事庭申请延扣。（图：星洲日报）

（铅9日讯）拥有多项毒品罪案记录的巫裔男子，昨晚11时30分左右疑毒瘾发作发狂，乱刀砍伤多名村民后，又闯入铅县瓜拉双溪一木屋，将睡梦中的一对姐弟杀害，分别5岁和1岁的姐弟遭割喉后脑中刀惨死！

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这起惨剧发生吉中铅县，根据了解，凶徒闯入屋杀人前，在甘榜一带已与多人发生肢体冲突，当时他持刀乱砍村民，多人蒙受不同程度的刀伤。

多名村民遭砍伤

凶徒闯进屋后，先试图攻击两死者的伯伯，2死者的母亲在二人起冲突时跑到屋外大声呼救，凶徒趁母亲离开，冲入房内残忍杀害一对姐弟。

凶徒杀人后走出来跟他们的母亲说：“你的两个孩子已倒在血泊中……”

凶徒事后被警方逮捕，警方援引刑事法典第302条文，以谋杀角度调查此案。

警方今早11时40分左右，把他押往莪仑推事庭申请延扣7天。

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死者外婆扎米拉与另一名孙子睡在隔壁房，逃过一劫。（图：星洲日报）

案发现场，幼儿的睡床血迹斑斑。（图：星洲日报）



外婆：死者伯伯图阻止被砍伤

死者的外婆扎米拉（60岁）受访时说，案发时，2名死者即5岁的努鲁哈宁和还在襁褓中的莫哈末沙菲都已入睡，她与另一名7岁孙儿莫哈未哈金在隔壁房间。

她说，昨晚逾11时就听到屋外有人大声喊叫，说要找她的女婿，即死者的父亲依德力斯（47岁），后者出海捕鱼不在家。

她说，凶徒见没人应门便大力踢门，强行闯屋。小死者的伯伯苏比里（50岁）见状上前制止，头部被砍伤。

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一岁两个月的小死者莫哈末沙菲。（图：星洲日报）



母亲：有不祥预感竟成真

“后悔当时离开了孩子”

2死者的母亲诺哈斯拉瓦迪对记者说，她过去几天就有些不祥的预感，总觉得心绪不宁的，感觉孩子随时会离开自己似的，所以一直对孩子寸步不离，没想到悲剧还是发生了……她十分后悔当时离开了孩子，让凶徒找到机会对孩子下手。

她并不清楚凶徒跟丈夫是否有宿怨。

她说，凶徒也曾试图攻击她，被窗帘遮挡才没有受伤。

莫哈末亚斯向媒体述说凶徒砍人的经过。（图：星洲日报）



遇到凶徒一直挑衅人打架

邻居：争执中被刀割伤

其中一名与凶徒发生肢体冲突，手部被刀伤的居民莫哈末亚斯（35岁）说，甘榜人都认识常年吸毒的凶徒，他一年前与妻子离婚，时常会干扰邻居，昨晚相信是毒瘾发作才闹事。

“我和他（凶徒）在村口遇上，他一直挑衅别人打架。当时天色已暗，并未察觉他手上有刀，我和他在争执过程中被刀割伤。”

有多次伤人前科

另一邻居奥马峇卡（57岁）说，凶徒有多次伤人前科。

他说，凶徒去年持刀到受害者住家挑衅闹事，但家人没有报警。

他说，凶徒昨晚11时许，还跟另一名村民发生冲突，致伤对方后再到事发地点砍死人。