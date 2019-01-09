依解放军敌情拟战备计划·台湾：防卫作战为核心 台湾国防部周三公布今年台军战备任务训练，相关演练都是根据最新的解放军敌情做计划想定，希望借由“带着敌情练兵”的训练，快速强化三军整体战力，训练以“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”整体防卫作战构想为主轴。

（台湾．台北9日综合电）台湾国防部周三公布今年台军战备任务训练，相关演练都是根据最新的解放军敌情做计划想定，希望借由“带着敌情练兵”的训练，快速强化三军整体战力，训练以“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”整体防卫作战构想为主轴。

广告

中国国家主席习近平2日在“告台湾同胞书”发表40周年纪念会上表示，“不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”。国防部当天表示，台军为中华民国的生存发展、台澎金马的福祉而战，有能力、有信心扮演区域和平稳定维护者的角色。

国防部参谋本部作战及计划参谋次长室联合作战处少将处长叶国辉说：“中共所有的战备、训练状况，国防部都是全程掌握，情次室会提供给作战部门，每年会做成想定，并依据想定做为自我防卫作战计划的演练。”

叶国辉进一步表示，各部队依第一季“战力防护作为”、第二季“汉光演习”、第三季“联合反登陆作战”、第四季“联合反空（机）降作战”的演练重点为原则，每季均区分“现地侦察、图上兵推、现地战术、实兵演练”等四个训练阶段执行，以逐步落实推动战备任务训练工作。

叶国辉指出，实施方式依“仗怎么打，部队就怎么练”的要求，以“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”

整体防卫作战构想为主轴，由作战区整合地区内三军部队，并结合警、消、海巡、空勤总队等区域联防机制，及征召民、物力资源，采联合作战方式共同执行防卫作战演练。

国防部发言人陈中吉表示，透过这种方式，可以让每一位官士兵了解自己在作战中所扮演的角色、应该所在的位置、应该要执行的任务，从单兵一直到军兵种的联合训练，透过这样的方式，有组织地提升战力。

广告

针对习近平重申不放弃武力犯台，陈中吉表示，台军会延续保卫“国家”的中心思想，持续强化自我防卫的决心与行动。