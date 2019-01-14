未来就业前景：这些“吃香”的技能你有几项？ 每当说到就业市场的未来趋势时，多数人只会关注哪些职业比较吃香，以及哪些职业将被淘汰。但你知道吗？绝对有比这更重要的，那就是未来需要具备哪些一技之长，才能让我们在就业市场上无往不利。

每当说到就业市场的未来趋势时，多数人只会关注哪些职业比较吃香，以及哪些职业将被淘汰。但你知道吗？绝对有比这更重要的，那就是未来需要具备哪些一技之长，才能让我们在就业市场上无往不利。

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一技之长之所以重要，除了因为现今市场上以职位区分的工作，界限变得越来越模糊以外，也跟就业市场未来的趋势有关。根据世界经济论坛所发布的《未来就业报告2018》，虽然2022年多达7500份现有的工作将被自动化与人工智能技术取代，不过，到时候也会出现1.33亿份新工作。由于这些新工作目前还没”诞生“，实际的工作内容无法预知，所以具备符合未来市场所需的技能变得更加重要，尤其如果你想成为那个在众多新工作中抢滩成功的胜利者。

当然，技能成为市场上重要的部分，目前也已看出端倪。调查数据显示，大马过去20年的失业率虽然都处在4%以下，可是年轻人的失业率却日益走高，其中一个原因是现今的年轻人都缺乏符合就业市场所需的工作技能.。

另外，根据企业云应用供应商Workday和市场情报企业IDC发布的《推动劳动力的数码化》研究报告，在大马每5个打工族当中，就有2人（43%）因预知自己的工作面临数码经济崛起的威胁而感到担忧。报告也指出，37%的打工族认为，他们不具备能在数码经济中保持竞争力的技能，而44%认为他们的主管并没主动与他们交流数码化的重要性，以保障他们未来的工作机会。

从数据看未来哪些“技能”最吃香

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那到底未来哪些技能最“吃香”？根据《未来就业报告2018》，2022年大部分（42%）职业所需要的技能都会有明显的变化。一些技能将面临下滑的趋势，报告中列出的10项当中，除了跟体力劳动有关的以外，一些我们认知中人类向来主导的技能也将逐渐”外包“给科技，例如手机将成为大脑的外置硬碟，帮助人类记忆方面的工作，以及任务管理软体也将取代管理人员目前的一些技能。

另外，配合现今技术变革速度加快的时代，主动学习与学习策略以及科技设计与编程这两项技能，将在3年后成为“吃香”的技能。其他一些目前科技还没能完全取代的”人性化“技巧也越来越吃香，当中包括分析式思考与创新、复杂问题的解决能力、系统分析与评估，以及创意、原创与首创精神等等。

帝莫西约翰逊：终身学习确保自己不被淘汰

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英迪国际大学和学院营销、产品及合作关系高级副总裁帝莫西约翰逊表示，具备对的技能之所以重要，是因为谁也无法充分且准确地预知未来的就业市场。他举例，”如果你五年前问我，我也知道现在竟然出现了数据科学家或搜寻引擎优化专才这类的工作，这些都是近五年才有的，我们能做的的就是确保具备对的技能。“

他说，就算未来一些工作还是会跟现有的很接近，就像医生、工程师和律师在未来还是会很”吃香“，可是在技能上的需求一定会有所不同。在第四次工业革命的推动下，我们要思考的就是有什么更重要的技能，可以让我们成为更出色的医生、律师或工程师。就像在医学方面，远程医疗会是一个趋势，所以医生也要与时并进，让自己具备一些技能，到时候只需通过电脑就可以为远在千里之外的病人看病，甚至进行手术。

“在这第四次工业革命中，4C技能包括批判性思考、沟通、合作和创意几乎成了主流。”

当被要求具体列举未来哪些技能最重要或最“吃香”时，他表示，无论目前或将来想从事哪个行业，只要具备这4C技能都不会有太大的问题。另外，不抗拒一直学习的态度也是未来市场一项”吃香“的技能。

他说，很多人毕业踏入社会工作以后就会停止学习，可是这样其实很容易会让人原地踏步，减低了竞争力，甚至被后辈迎头赶上。他建议应该抱持“活到老学到老”的态度，持续透过各种管道自我增值，这样一旦市场出现新的工作，一些离开校园一段时间的前辈们才能够胜任，也具备一定的优势。

他举例，当初数据科学家（Data Scientist）这职业刚冒出时，填补有关需求的基本上都是统计学或数学专业的毕业生，他们因为具备收集数据，制作图表，以及为数据建模的能力，所以”转行“成为这方面的专才，填补了所出现的空缺。当然，现在已有专为数据科学家这职业所设计的课程。

就业市场会随着时代演进，而出现不同的技能需求，因此各大学或学院所推出的课程也会随之改变。就像资讯科技一样，现在出现越来越多相关的热门课程，不只是程序设计，也有关于区块链、云端技术、网络安全等等。他说，课程会不断注入新内容，以应付未来数码时代的需求。当然，也有一些现有的学科或课程，会因为社会转变而流行起来，就像现在的心理学，这是因为大家都想更了解彼此，也越来越多人需要心理方面的治疗。

此外，目前的学科还会根据新世代的观念而有所不同。帝莫西约翰逊举例，现在的新世代普遍上倾向于创业多过打工，因此大学或学院在课程设计方面，也会着重在培养学生的某些技能，例如合作精神。这是因为这项技能对已一位计划创业的人来说十分重要，因为在创业的过程中少了这项技能会很难成功。

帝莫西约翰逊：尽早让孩子精通电子产品

谈及就业前景的未来，当然不能绕过不谈那一群占据未来市场大多数的年轻一代。因工作关系，时常与年轻学生接触的帝莫西约翰逊因此也要给父母一些建议。

”电子化必然是未来的趋势，所以现在父母最迫切的就是让孩子精通各种电子产品或平台。“

帝莫西约翰逊进而解释，所谓的让孩子精通各种电子产品和平台，并不是只丢一台智能手机或平板电脑给他们，或者帮他们开个社交媒体账号就算了。身为父母，除了要找出他们特别热衷于什么，还要想办法去栽培他们。他举例，如果孩子喜欢烹饪，每当佳节来临时可以让孩子下厨为大家准备一顿晚餐，让他有更多机会自我探索，确定这是否真的自己的兴趣所在。

不过，在孩子年幼时要尽可能让他们接触更多的事物，而不是孩子对艺术有兴趣，就只专注在这方面培养他们，又或者孩子喜欢科学，就只让他们选修有关理科的科目，因为这样反而会限制了他们的发展与出路。

另外，他也建议父母在公司允许的情况下，带孩子到公司，让他们提早接触，进而对职场环境产生概念。当然，更重要的还是花多一点时间陪伴孩子，跟他们一同去发掘自己所需各种不同的技能，这比起你送他们去钢琴班或口才训练班更有用及有效。

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