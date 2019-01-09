特朗普电视演说没宣布紧急状态·“美墨边境现人道危机” 美国总统特朗普周二晚发表全国电视演说，将目前南部边境的情况称作是“人道主义危机”，强调不受控制的非法移民正伤害数百万美国人，但并未如先前威胁宣布紧急状态，他将政府停摆原因归咎给民主党。而随后民主党国会领袖反驳特朗普的说法。

特朗普于美国时段周二晚黄金时间首次在白宫椭圆形办公室发表全国电视讲话，试图说服更多美国人支持边境筑墙。（图：美联社）

（美国·华盛顿9日综合电）美国总统特朗普周二晚发表全国电视演说，将目前南部边境的情况称作是“人道主义危机”，强调不受控制的非法移民正伤害数百万美国人，但并未如先前威胁宣布紧急状态，他将政府停摆原因归咎给民主党。而随后民主党国会领袖反驳特朗普的说法。

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美东时间晚上9时（大马时间周三上午10时），特朗普在白宫椭圆形办公室发表任内首次黄金时段直播讲话，讲话仅约10分钟。并透过全美各大新闻网即时转播。

以柔和口吻“动之以情”

特朗普在讲话中一反过去强烈的语气和夸张的用词，试图以柔和的口吻“动之以情”。演说开头，他先将“边境非法移民问题”，定位在“犯罪”与“毒品”问题。

他指美国南部边境正在遭受人道主义危机和边境安全问题的困扰。“所有美国人因为泛滥的无证移民而受到伤害”。他称，“它将会削弱（美国）公共资源，降低就业率和薪资水平。”

前半段谈话避开“墙”

然而谈话的前半段，特朗普却谨慎地避开了政治关键字——“墙”。他在演讲后半段提到，有人认为盖围墙是不道德的事，那为什么有政治人物还盖墙、围篱在自家门口呢？

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他再举非法移民在美境内犯罪为例，反问“在国会同意拨款之前，还有多少美国人必须流血呢？”他认为这攸关“是非之间的选择”。

他说：“正义与不公，这关乎我们是否履行要服务美国公民的神圣职责，当我宣示就职时，我发誓要保护我们的国家，这就是我将坚持的事。求神帮助我。”

特朗普还提到，他已经做出让步，愿意接受一个钢结构的墙。而对于建墙的费用，特朗普说，将间接通过贸易协议由墨西哥支付。

民主党打脸特朗普

但是，特朗普的说法立即遭到民主党打脸，称特朗普根本无法兑现选举时的诺言，让墨西哥全权支付盖墙费。此外，民主党一向主张用最新巡逻科技，或是增聘边境安全人员提升国家安全，而非盖造实体围墙。

值得注意的是，特朗普最终没有在讲话中宣布“紧急状态”。之前他曾表示，会考虑这一选项。

如果宣布了紧急状态，那么他将可以绕过国会，获得建墙的资金。

除了周二晚间的讲话，在周四，特朗普还将前往边境视察，继续这波宣传攻势。白宫并未公布行程详情。美媒推测是往目前扣留了14.2万偷渡客的得州麦卡伦；第一夫人梅兰妮去年6月曾到该地探访入境儿童庇护站。



向民心喊话的电视演说

总统黄金时间多宣告大事

“我从来不是半途而废之人，在任期结束前离开岗位，违背我的行事准则。但身为总统，我必需永远以美国利益优先。……我将辞去总统，明天中午生效。”1974年8月8日晚间，“水门案”丑闻的主角——时任美国总统，尼逊——在政治生涯的最后一场“黄金时间”电视演说上，向全美民众宣告辞职。这是美国政治史上极为罕见的历史时刻，也是总统“黄金时间”演说的经典案例之一。

“黄金时间”（Prime time）意指美国东部晚间8至11点的电视收视高峰时段，是全美观众人口最集中、各大电视网的兵家必争之地，在美国电视发展最为强盛的时代，甚至可以一口气囊括超过6成以上的美国人，白宫也将其视为向全美民众直接对话、笼络民心的手段，以尼逊为例，就在70年代前后发表过9次黄金时段演说，次数相较其他总统频繁。

抽换节目影响大

由于是热门收视时段，黄金时间的节目广告费用昂贵，无论是抽换节目或是紧急插播的更动，影响都是数百万美元起跳的收益损失。总统动用黄金时间露面，牵动庞大的收视利益，一般来说白宫与各大电视网之间也有默契，总统的黄金时间谈话多以重大事件的宣告与政策解释为主。

近几任的总统之中，包含奥巴马、小布什、以及克林顿等人，都有发表过若干重大的黄金时间谈话，其中小布什针对2001年“911恐袭事件”谈话，也算是美国现代史上的关键时刻。



在墨西哥边境城市提华纳，主要来自墨西哥和中美洲的移民收看特朗普的演说。（图：美联社）

媒体曾犹豫直播演讲

“事实查证”免误导观众

由于特朗普曾多次说出与事实不符的数据或言论，美国各大新闻网都在特朗普演说的同时进行“事实查证”（fact check），以免误导观众。

各大传媒曾犹豫应否直播特朗普的演讲。不像国情咨文或国防安全紧急措施，周二的总统讲话涉及政策问题，但被外界认为更大作用是在于试图说服大众的政治宣传伎俩。有人认为，备受特朗普恶意攻击的电视频道，不该让特朗普免费使用广播时段来推动政治议题。

不过，美国前4大新闻网在白宫要求下，同意在黄金时段实况播出特朗普在白宫椭圆办公室发表演说。纽约大学新闻系教授罗森周二透过社群网站向这些新闻台喊话，要求各台提出避免特朗普误导观众的方法。

全国广播公司（NBC）表示，他们将在特朗普发表演说的同时，在NBC官网、脸书及推特帐号公布“事实查证”结果。此外，4大新闻网也同意在特朗普演说结束后，让民主党国会领袖有机会回应演说内容。

特朗普先前表示，部份前总统曾向他说出真心话，认为美墨边境早该筑墙。但这句话立刻被现在还在世的4位前总统打脸。美国广播公司（ABC）驻白宫特派记者卡尔周二就此询问副总统彭斯：“美国人民该如何信任这位总统，因为他不断说出非事实言论？”彭斯并未对此正面回应，只强调争取筑墙经费的重要性。

白宫与媒体掀新战争

特朗普幕僚康韦周二护主心切，又和CNN记者言语交锋。CNN记者阿科斯塔问：“你能保证特朗普演说时会说出真相吗？”康韦则是很酸的回答：“会啊，你也能保证自己说出真相吗？”

记者追问她是否能保证特朗普通过“事实查证”，康韦则是发飙回击：“我要把这句话塞回你的嘴里，因为你经常是个混蛋，而我知道你是故意要让这段影片在网路上爆红的。”

没想到在特朗普还没发表演说前，白宫似乎已经和媒体开始一场新战争。

美媒对演说“事实查证”

美国媒体对特朗普在黄金时段全国讲话进行“事实查证”，揪出特朗普错误地指责民主党人拒绝支付给边境维安，同时为强调筑墙阻止走私的论点而漠视非法药物是如何流入美国的事实。美联社整理出特朗普一些与事实不符的讲话。

特朗普：“我们的南部边境是大批非法药物，包括甲安菲他明、海洛因、可卡因和芬太尼的输送管道。每一周，单单海洛因就造成我们的300名公民死亡，90%的（海洛因）是从南部边境进入。”

事实：毒品走私主要是从口岸入境，而不是偏僻延伸的边境，一道墙起不了多大作用。美国缉毒局也指，美国当局在口岸之间区域线缴获的海洛因仅占很小百份比，一般药物也是如此。

特朗普：“民主党不给钱给边境保安。”

事实：民主党人只是不依他的要求给钱，他们拒绝特朗普提出的57亿美元边境筑墙费。但在重新控制众议院第一天，民主党人就提出给边防拨款13亿美元，包括用于实体屏障和高科技巡逻。

特朗普：“这些年来数以千计美国人遭到那些非法入境我国的人杀害，如果我们现在不行动，还有数以千计性命将消失。”

事实：特朗普有关非法移民威胁的说法与海量的研究都相悖。社会科学家和自由主义智库卡托研究所的多个调查发现，非法移民比美国公民的犯罪率更低，合法移民更不太可能犯罪。

特朗普：“建墙费将间接通过贸易协议由墨西哥支付。”

事实：尽管特朗普在2016年竞选时作出承诺，但墨西哥不会支持建墙费，美墨贸易协议也未涵盖这建造费。特朗普只是在假设从贸易协议获取的经济利益，但这并无法量化或靠谱。

另外，像是美国NBC新闻、路透社的新闻分析却都认为：特朗普的演说内容“极没有新意”，尽管其用词相对成熟，但各种论点、案例与情绪宣扬，全都与过去的政见套路“相差不大”，与其说是“主动出击”，反而更像是“特朗普自己帮自己整理懒人包”。



特朗普在讲话中指大批的毒品也透过边境管道源源涌入，直接毒害了美国的国内治安。图为一名男孩在墨美边境的围墙旁踼球，围墙上画有支持移民大蓬车的画作。（图：美联社）

若周六不重新开门

关门恐成史上最长

由于边境墙拨款僵局，联邦政府关门在周二进入第18天，已经跃居历史上联邦关门时长榜第2位，距离21天的纪录仅一步之遥。如果联邦政府不能在周六重新开门，这次政府关门将成为史上最长。

鉴于联邦政府部份关门，有大约42万联邦雇员在最近两周多时间里无薪工作，另有38万雇员被迫停薪离职。

在特朗普发表全国讲话前，白宫寻求争取更多共和党议员的支持，一些共和党议员对政府停摆范围感到不安。副总统彭斯私下与共和党众议员会面，敦促他们“保持坚定”，同时强调白宫希望谈判。

特朗普曾表示，他不会签署任何预算法案，除非提供57亿美元的边境墙资金。而在民主党控制众院后，这一条件在参众两院都很难获得足够支持。白宫内部表示，未来几天很难达成一个协议。

而白宫方面在周二还被迫承认了，有关2017财年有4000名已致恐怖主义嫌犯从南部边境进入美国的说法是错误的，事实是只有10余人来自那里。

佩洛西舒默也发表电视演讲

批特朗普误导全民

在特朗普讲话结束之后，民主党国会领袖佩洛西和舒默共同在国会山也就总统全国讲话发表了电视演讲。两人批评特朗普通过椭圆办公室的讲话误导全美民众，制造恐慌。

在特朗普于周一向全国媒体发出全国演说的转播请求后，民主党团也随即要求各响应的转播单位，应给予在野党团同样篇幅的直播回应时间。

因此，在特朗普刚讲完2分钟后，佩洛西与舒默马上在电视向全国“说明真相”。

众议院议长佩洛西说：“特朗普总统必须停止把美国人民当作人质、必须停止制造危机、必须重新开放政府，同时允许继续就边境安全进行辩论。而在政策差异上，总统没有理由伤害数百万美国人”。



参议院少数党领袖舒默和众议院议长佩洛西代表民主党回应特朗普的讲话，他们批特朗普的讲话误导。（图：美联社）

抨制造危机引发恐惧

参院民主党领袖舒默说，解决政府停摆的方案显而易见：“将政府停摆与边界安全的争议分开讨论”。

他说，美国的象征应该是自由女神像，而非30尺高的城墙。他批特朗普，将白宫椭圆形办公室用来制造危机和引发恐惧，并试图转移大家对这个混乱政府的注意力。

舒默还说，任何一位总统都不应该喋喋不休，要求别人按照他的要求去行动，否则就关闭政府。让数亿被视为筹码的美国人受伤害。

众议院民主党的二号人物霍耶，指责特朗普造成政府局部停运，将政府当作人质，形容特朗普的举动是绑架行为，甚或是恐怖主义。

霍耶又指出，如果特朗普宣布国家进入紧急状态，以便一意孤行兴建边境墙，就犹如实施戒严。