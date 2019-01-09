【暖势力】时尚秀非一般主角．残疾模特儿走秀圆梦 残疾人士成为模特儿，T台走秀散发无限魅力，实现走猫步梦想。

亚洲设计师协会（ADG）和残疾人士群体合作向大众展现非一般的时装秀。（马新社图）

（吉隆坡9日讯）残疾人士成为模特儿，T台走秀散发无限魅力，实现走猫步梦想。

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据马新社报道，吉隆坡Gateway购物广场于日前周五举办一场别具意义的时装秀，其名为“魅力散发不分你我”（Glamour Includes）。

在伸展台上登场的主角不是拥有窈窕和魔鬼身形的超模，而是一群拥有时尚梦的残疾模特儿，在台上自信地展现风采。

带来非一般时尚秀

残疾模特儿穿上时尚感十足的服饰后，如超模一样在T台自信地走秀，为观众带来非一般的时尚秀。

该活动是Brickfields亚洲学院（BAC）、亚洲设计师协会（ADG）和美罗百货（Metrojaya）共同联办。

亚洲设计师协会（ADG）创办人兼主席BillKeith透过手机应用程式WhatsApp对本报说，该活动当日反应热烈，约250名参观者到场欣赏这场别出心裁的时装秀。

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“这场活动有8名来自亚洲设计师协会（ADG）的服装设计师，为8名残疾模特儿量身订造且具独特风格的服装。”

作为这8名服装设计师之一的他表示，很荣幸能参与其中，在裁制过程获益良多。

“我们是首次为残疾模特儿裁制服装，过程难免生疏，但经过沟通协调后，最后成功向观众展现最合适他们的服装。”

他说，有关活动符合该会创办宗旨，即帮助后起之秀服装设计师，在过程中不断学习成长。

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更深入了解残疾人士

他十分感谢Brickfields亚洲学院（BAC）法律系学生的建议，因此经过和残疾模特儿的合作后，让设计师们更深入了解残疾人士。

“他们并没有什么特殊的地方，在伸展台的表现如常人一般，因此我们应脱离旧思维。”

如今已是40个时尚品牌建立者的他希望带动其他业内的服装设计师，参与或举办相关的残疾模特儿时装秀，盼能将富有意义的活动带到国际，为我国时尚界增添一番不一样的精彩。

“如今我正在收集有关资讯，以创办更大更国际性的残疾模特儿时装秀为目标。”

残疾人士也能有象征维密天使的翅膀，自信满满站在舞台上。（马新社图）

残疾模特儿阿维纳身穿由法拉玛斯时装设计师所设计的服饰。（马新社图）