民政否认收1MDB金钱．“出示证据就原银奉还” 民政党主席拿督刘华才否认，该党收取一马发展公司（1MDB）任何分文。

刘华才（中）在记者会上，向政府提出多项应对欧盟抵制棕油的建议，左为庄福明，右为庄秀春。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）民政党主席拿督刘华才否认，该党收取一马发展公司（1MDB）任何分文。

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他指出，若有证据证明民政党收过一马公司的钱，民政党新领导层愿意100%原银退还。

“我才刚刚接任党主席职53天，假如你问我，我可以肯定总部是没有收过，但会不会其他州的区部有收，我其实不清楚，目前也是媒体在流传指民政党有拿一马公司30万令吉。”

刘华才今日在民政总部召开有关棕油的新闻发布会上，回应记者询问说，之前根据媒体谣传民政拿取一马公司的3该笔金钱是用作人民的福利活动和拨给福利团体。

他也认为，民政党暂时没有必要去彻查此时，因为假如一马公司有提出要求退还金钱，他们必定会写信给民政要求归还，到时领导层会作接下来的应对。

“程序上，首先得证明民政党有拿这笔钱，第二，若真的有拿就看拿了多少，然后我们完完全全地全数退还。

“民政党共有30万名党员，当中必然涉及很多金钱交易和转账，而党总部向来从不干预州或区部的账户。不过至目前为止，总部没有收取一马公司任何分文。”

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询及若真的有党员涉及收取一马公司的金钱，他说，该党会先聆听党员的解释，确认该款项用在何处才采取适当的行动。

“我们得先看那个党员用在那一方面，若为了私用，我们就会采取纪律行动要求他解释，可是如果是用在人民的福利方面，这样的话，我是觉得还好。只要根据程序，我们也愿意配合当局的调查。”

另外，询及民政党自2013年开始，总共收到前朝国阵政府通过一马公司转来的拨款总额时，他表示不晓得，只有前主席一人知道，并笑言：“未来你可以问我，我会知道，不过现在我们都已经退出国阵，未来应该都是靠自己的资源，不会再从任何一方收取政治献金。

抵制棕油进口议题

马应与印泰与欧盟谈判

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刘华才呼吁政府在欧盟抵制棕油进口的议题上，大马应该联合邻国印尼和泰国一同跟欧盟国家进行谈判，以增加谈判筹码。

他指出，假如只有我国单方面去谈判会显得大马处于弱势，因此必须跟其他棕油出口国联手谈判才奏效。

他解释，这是因为欧洲在马的投资额，远比我国在欧洲的投资额来得大，所以大马其能表达不满，根本不具谈判筹码。

“若一谈不拢，欧洲国家撤回他们在大马的总投资，到时马来西亚就会吃亏。”

他说，根据资料，印尼、马来西亚和泰国出口到欧洲的棕油和棕油产品，占欧洲市场很大的比例，3国的总出口额加起来高达1800亿令吉。

“大马唯有跟印尼和泰国保持密切合作，以继续向欧洲施压和继续跟他们谈判，确保终止挪威去年在国会通过的禁用棕油议决。”

可放眼巴基斯坦与荷兰市场除此之外，刘华才也披露，民政党同时建议政府今后放眼巴基斯坦与荷兰市场，因为这两个国家进口棕油的总额有12.1%，加起来超越中国的10.3%。

“据统计，印度在2017年是进口我国棕油最多的国家，总进口额高达68亿令吉，占20%；接下来是中国，总进口额达35亿令吉或占10.3%、巴基斯坦的进口额则是21亿令吉，占6.2%、荷兰进口额有20亿令吉或占5.9%。”

他说，民政党第三项建议是呼吁政府恢复给予油棕小园主的援助，每年保持拨款2亿，而非去年提呈国会的2019年财政预算案中，减至3000万令吉。

“第四项建议就是政府要以身作则，政府官车采用B10生物柴油，鼓励多使用生物柴油。”

出席者包括民政党农业与农基工业局主任庄福明和民政党中委拿督庄秀春。