【暖势力】你的校服我们的爱心．海鸥等给350学生送惊喜 海鸥基金和PINTAR基金合作展开“给你们制服”（U4U）公益计划，向7所中学捐赠校服和提供各项培训，其中350名学生（年龄介于13至15岁）受惠。

海鸥基金和PINTAR基金合作推展“给你们制服”（U4U）公益活动，让350名学生受惠。后排右五起为阿兹米万阿末、谭育麟、谢爱萍、万阿末、陈凯希、奥斯曼卡欣、阿沙阿育、再润和卡丽玛。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）海鸥基金和PINTAR基金合作展开“给你们制服”（U4U）公益计划，向7所中学捐赠校服和提供各项培训，其中350名学生（年龄介于13至15岁）受惠。

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这7所中学包括泗岩沫中学、新古毛拿督哈芝卡玛努丁中学、安邦比查（AmpangPecah）国民中学、瓜拉雪兰莪彭加兰伯玛登中学、甲洞中学、甘榜班登St.Gabriel中学和难民中学IDEAS Academy。

“给你们制服”（U4U）创办人兼总监阿兹米万阿末在“自信心的服装”（Clothesof Confidence）推介礼致辞时说，该活动有别于传统校服捐赠公益活动，更为重要的是帮助学生自我认识和信心建立。

有关培训和工作坊名为“自信心的服装”（Clothes ofConfidence），让清寒学生学习金钱管理、沟通技巧、领导能力、精神健康觉醒和自我目标设定。

受惠学生苏海米（13岁，新古毛拿督哈芝卡玛努丁中学）说，“这个活动使我获益良多，明白自己的人生目标，最重要是认清自己的优点及缺点，并加以改进。”

出席者海鸥集团主席丹斯里奥斯曼卡欣、创办人兼执行主席陈凯希、Sahajidah海鸥直销有限公司主席拿督斯里万阿末、总经理谭育麟、海鸥基金信托人谢爱萍、吉隆坡联邦直辖区教育局副主任再润、PINTAR基金主席丹斯里阿沙阿育和首席执行员卡丽玛。