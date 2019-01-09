“贡献中央460亿只拨30亿”·柔王储吁“释放”柔州 柔佛王储东姑依斯迈披露，柔佛州政府一年至少贡献460亿令吉的收入给联邦政府，但联邦回拨给柔佛州的款项是二、三十亿令吉，直言若马来西亚是明智的，就“释放”柔佛州（Unleash Johor），届时柔州将为国家和联邦政府创造更多收入。

柔佛王储东姑依斯迈在推特发表“释放柔佛”推文，指此举能让柔州为国家和联邦政府创造更多收入。（照片取自推特）

（柔佛．新山9日讯）柔佛王储东姑依斯迈披露，柔佛州政府一年至少贡献460亿令吉的收入给联邦政府，但联邦回拨给柔佛州的款项是二、三十亿令吉，直言若马来西亚是明智的，就“释放”柔佛州（Unleash Johor），届时柔州将为国家和联邦政府创造更多收入。

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“土地？我以为我们售卖的是人造岛屿，政府也从中获得了数百千万令吉的收入。”

柔佛王储东姑依斯迈昨日傍晚在推特发表上述推文，推特用户反问王储：“柔佛州为联邦政府带来了460亿令吉的收入，真的吗？结果逻辑是将她（指柔佛州）送走？哈哈哈…认真的吗？”

王储回复该名用户时说，不需要将她（指柔佛州）送走，而是要懂得如何精明地管理她，让州属和国家都能获益，人民也能从中获益。

“经济、教育、医疗保健，才应该是优先关注的。如果只顾着争斗，何时才要前进？”

