林思健：希盟教育部公正． 华小可获联邦与州拨款 （美里9日讯）上议员林思健向美林省华小董联会一行人派定心丸，强调获得州政府拨款的华小，若再向联邦教育部申请拨款，不会受到任何影响。

（美里9日讯）上议员林思健向美林省华小董联会一行人派定心丸，强调获得州政府拨款的华小，若再向联邦教育部申请拨款，不会受到任何影响。 林思健在行动党美里总部出席埔奕区州议员陈长锋及美林省华小董联会主席本固鲁邱民伟与北砂区5所没申请2018年教育拨款的华小董事会成员进行交流会时发言。 他指出，如今由希盟执政的联邦政府是采取公平及公正的方式向学校发放拨款，不会因为学校已向州政府申请拨款而不发放拨款，一切以教育为出发点，最重要是让莘莘学子受惠，尤其是华教子弟的福利。 使用eVendor系统申请 “若华小董事部在申请教育部拨款方面存有疑虑，我建议大家对学校户头进行分类，列出户口款项的来源及款项用途，即属于建校基金的户头，款项会比较多，这种做法在账目方面也比较仔细。” 林思健认为，往后学校可直接透过“eVendor”系统向教育部申请拨款，无需通过砂华小董联会提呈申请，尊重学校的自主权，校方可直接与政府接洽。