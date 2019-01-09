许子根：创立首7年．宏大曾获联邦拨款5000万 宏愿开放大学只在创立的首7年获联邦政府拨款5000万令吉，过后便没有获得任何大笔的拨款。

许子根：宏愿大学前后只获5000万令吉联邦拨款。右为沈联涛。（图：星洲日报）

（槟城9日讯）宏愿开放大学只在创立的首7年获联邦政府拨款5000万令吉，过后便没有获得任何大笔的拨款。

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宏愿开放大学理事会主席丹斯里许子根说，宏愿开放大学在敦阿都拉当首相的2007年创立时，获联邦政府拨下2000万令吉启动金，过后5年每年获联邦政府拨给600万令吉，过后因已收支平衡而不再要求联邦政府拨款，前后只获5000万令吉联邦拨款。

他今日召开新闻发布会，宣布今年1月设立乔治市开放及高等研究学院，以便打造前卫的智慧和谐社会新闻发布会后受询时说，宏愿开放大学与优大和拉大创立的宗旨有别，后两者关系华族子女的教育，前者则是为了给有志半工读的所有国民接受高深教育机会而设立。

他说，宏愿开放大学让没上大学者可以在半工读的情况上，以8年的时间考取学士学位。

宏大设开放及高等研究学院

宏愿开放大学设立了以国库控股研究机构前主席丹斯里沈联涛领导的乔治市开放及高等研究学院国际顾问委员会。

委员会成员包括前美国加里福尼亚大学教授道克拉斯卡米歌、英国遗传学学者史提芬欧本赫门、印度储备银行前总裁威奴可巴、英国心脏专科权威肖文辉、中国国家开发银行前首席经济学家王源，以及欧洲学术机构Institute Para Limes创办人占温德。

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这些学者将于1月12日下午2时30分至4时30分在宏愿开放大学举行，主题为“大学面对数码挑战所扮演的角色”公众论坛上分享心得。

这场公众论坛为乔治市开放及高等研究学院成立之后的启动活动，入场免费，欢迎公众聆听。