逃出重闯火海送命‧商人住家失火变焦尸 兵如美华花园一双层排屋今日凌晨发生火灾，一名华裔商人逃出火场后再冲入火场，最后疑因受困大火而在住家客厅被烧成焦尸。

消拯员在火灾现场进行灌救。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保9日讯）兵如美华花园一双层排屋今日凌晨发生火灾，一名华裔商人逃出火场后再冲入火场，最后疑因受困大火而在住家客厅被烧成焦尸。

广告

据了解，死者是63岁的黄福川（译音），在该住家独居，由于他的身份证明文件都已在大火中烧毁，目前警方仍在尝试联络其家属。

大和园消拯局局长纳苏哈指出，大和园消拯局于清晨4时14分接获投报，并派出3辆消拯车共17人的消拯队赶抵现场，当时楼下火势已覆蓋了80%的住家面积，而楼上也受到波及，他看见死者当时已从火场内逃出来。

他说，死者在逃出来后，不知何故又再冲入火场内，相信当时火势再扩大，导致死者受困火场而活活被烧死。

新邦波赖消拯局也派员支援。

霹雳州消拯局今日发文告指出，被大火烧毁的是上述住宅区的一间面积为20x70平方呎的双层排屋，有大约60%的部份被烧毁，在灌救过程中，消拯员在住家的客厅发现了一名男子已葬身火海。

灌救行动于早上7时39分结束，而死者的遗体已经被送往怡保中央医院太平间进行解剖。