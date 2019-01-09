内阁商《华尔街日报》报道．指示财政部彻查 内阁今日指示财政部彻查美国《华尔街日报》报道宣称，中国协助偿还一马发展公司（1MDB）债务，以换取中资获得大马各项“一带一路”的建设计划合约一事。

（雪兰莪．八打灵再也9日讯）内阁今日指示财政部彻查美国《华尔街日报》报道宣称，中国协助偿还一马发展公司（1MDB）债务，以换取中资获得大马各项“一带一路”的建设计划合约一事。

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“目前，将由财政部去调查此事是否属实，一旦有了调查结果，政府才会考虑采取怎样的进一步行动。”

内阁消息告诉星洲日报，内阁今日讨论了此课题，认为需要进一步研究。

美国《华尔街日报》昨天引述一份密谈会议纪录，声称中国高级官员在2016年，向前首相拿督斯里纳吉提出条件，即中方协助偿还一马发展公司（1MDB）债务，以换取中资获得大马各项“一带一路”的建设计划合约。

中资在大马的“一带一路”建设计划，包括已经被搁置的泛沙巴天然气输送管工程，及正在重新谈判的东海岸铁路计划（ECRL）。

报道声称，这是1MDB舞弊案件最新爆出的内幕，当时的中国高级官员，向到访的大马代表表示，中国可运用影响力，尝试让美国及其他国家，放弃调查纳吉和亲信等人涉嫌挪用1MDB公款一案。

