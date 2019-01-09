魏家祥：指控马华收1MDB资金·“林冠英有证据请投报” 马华总会长拿督斯里魏家祥表示，若财政部长林冠英自认比反贪会懂得更多内幕，并掌握马华收取一马公司资金的证据，请向警方和反贪会投报，否则切勿胡乱指控马华，以转移人民对其他课题的视线。

（亚依淡9日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥表示，若财政部长林冠英自认比反贪会懂得更多内幕，并掌握马华收取一马公司资金的证据，请向警方和反贪会投报，否则切勿胡乱指控马华，以转移人民对其他课题的视线。

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魏家祥今日在脸书发文表示，林冠英自行下定论，认为前首相拿督斯里纳吉交给马华前总会长丹斯里蔡细历的1650万令吉大选基金，肯定来自一马公司。

他说，身为财长的林冠英，应该熟读相关的法令条文，在2013年金融服务法令规定下，马华不可能指示银行透露纳吉于2013年汇给马华的资金的来源。

“既然林冠英认为马华有收取上述资金，那他应该出示有力证据支持他的指控，在法律上，证明被告有罪的责任在于控方，而不是被告，这一点常识他应该知道。”

反贪会在希盟入主布城后，已着手调查一马公司案件，林冠英应放手让反贪会独立深入调查，并汇报进展。

他强调，如果林冠英掌握证据，请向警方和反贪会投报，否则，请林冠英不要假扮反贪会官员，以转移“财长打压拉大”、“希盟无法承认统考”和“百物上涨”的课题。

“我和新届领导层在此保证，虽然马华是在我担任总会长之前收取这笔资金，但我们将在一马公司案件调查中，给予有关当局全面的配合。”