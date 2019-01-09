收买选民不饶你‧反贪官到金马仑盯哨 他说，如果发生买票活动和被定罪，违例者将在1954年选举犯罪法令下受到严厉对付。

（布城9日讯）选举委员会主席阿兹哈今日说，反贪会将会派驻反贪官员到金马仑补选的“热点区”值勤，以杜绝收买选民的贿选行动。

广告

他说，如果发生买票活动和被定罪，违例者将在1954年选举犯罪法令下受到严厉对付。

选委会也提醒各造投票日当天不能举办各种形式的活动，包括透过社交媒体如脸书、推特和Instagram等平台拉票也不行。

阿兹哈今日在武吉阿曼警察总部和全国总警长丹斯里弗兹和反贪会主席拿督斯里苏克里开会讨论选举运动的贪污和违法行为课题后，发表这项声明。

他指出，三大机构将会认真和紧密合作，以确保竞选期间不会发生违法和违纪的行为。

促勿展开违规竞选运动

阿兹哈说，选委会也促请候选人和参选的政党确保竞选行动没有违规和违法，如宴客、送礼和赠送物资、使用政府设施和资产和活动来助选，以及举办有种族元素和触及宗教敏感度的活动。

广告

他说，彭亨州警察总部已做好准备，选委会相信警方有能力处理各种可能发生的问题，以及保障高度的安全，让候选人和建民履行民主责任。

“选委会促请涉及金马仑补选的各造遵守法律条规和竞选守则，所有政党被禁止在投票日当天设立拉票站。”

他说，为了确保补选在和平和谐下展开，政党领袖、候选人和支持者受促守法和遵守选举条例，遵守选委会、警方、反贪会和其他相关单位不时发出的指示。

“一旦任何方面抵触选举犯罪法令和反贪会法令，选委会建议向反贪会作出投报。”

广告

他说，至于在选举犯罪法令和刑事法典下的其他罪行，则受促向警方投报，而其他的违规行为可向各相关方面投报以采取相应的行动。