“S”型犀鸟展捍权决心. 砂盟标志亮相了 （古晋9日讯）砂拉越政党联盟今日推展标志及歌曲，以“S”型犀鸟为设计的标志凸显及强调砂拉越本土联盟及捍卫砂主权的决心。

砂首长阿邦佐哈里（中）为砂政党联盟推展标志及歌曲后，与众成员党领袖竖起拇指，表示对砂政党联盟信心十足。左为人民党署理主席拿督佐瑟沙朗、民进党主席拿督斯里张庆信，右起是砂副首长兼土保党署理主席拿督阿玛道格拉斯及人联党主席拿督沈桂贤。

（古晋9日讯）砂拉越政党联盟今日推展标志及歌曲，以“S”型犀鸟为设计的标志凸显及强调砂拉越本土联盟及捍卫砂主权的决心。 这也是砂拉越政党联盟自去年6月12日宣布成立后，经过半年申请注册获准后正式对外推展，同时也将从明日起全砂展开宣传造势巡回活动。 “S”型犀鸟标志采用3种主要颜色，即黑色、红色及白色并含有不同的意义。同时也象征由4个来自砂拉越本土阵线成员党所组成的新联盟，重新出发，引领砂拉越向前迈进。4成员党包括土保党，人联党，人民党及民进党。 砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日为砂拉越政党联盟标志及歌曲主持推展礼，获得4成员党领袖及党员出席见证。 阿邦佐哈里在推展礼上致词时表示，砂拉越政党联盟标志及歌曲推展，对砂拉越政坛而言具有非凡历史意义，尤其这是首个以本土阵线为主及砂拉越子民领导的联盟阵线，引领砂拉越为共同的权益及利益奋斗。 他说，以代表砂拉越的犀鸟作为标志，象征砂拉越政党联盟将致力捍卫砂拉越权益，至于不同颜色也带出不同的意义，包括红色象征捍卫宪法主权、白色象征维护司法公平及公正，及黑色象征捍卫成立的核心目标。 （新闻来源：砂拉越星洲日报）