林吉祥：若巫统上阵金马仑‧“马华国大党敢说不？” 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥表示，国大党金马仑补选候选人会否被巫统候选人取而代之一事暴露马华与国大党能否在国阵最高理事会会议否决巫统的议案。

（吉隆坡9日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥表示，国大党金马仑补选候选人会否被巫统候选人取而代之一事暴露马华与国大党能否在国阵最高理事会会议否决巫统的议案。

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他也促请马华表达对于国大党的金马仑补选候选人被巫统候选人取而代之的立场。

他今日发表文告说，目前国大党高层领袖似乎已藏匿，或由巫统最高理事丹斯里诺奥玛成为国大党发言人，这也是史上首例。

他指出，原本拥有13个成员党的国阵在历经第14届大选后只剩下3个政党，即巫统、马华和国大党。

“倘若马华支持国大党的立场，即维持国大党候选人上阵，巫统要撤换为该党候选人的方案会否在国阵最高理事会中以1票对2票的结果被否决？此事相信很快会有答案。”

质疑伊党握3578选票论

另一方面，林吉祥表示，国大党是否会因伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺的“下地狱”警告和伊党所掌握的3578张选票，而将金马仑议席让给巫统？

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他说，哈迪阿旺竟然向穆斯林发出警告，要他们信任穆斯林领袖，无论他们的罪过如何，并宣称穆斯林假如由非穆斯林领导，将会下地狱。

“事实上，我对于哈迪能够在1月26日的金马仑补选掌握住3578张选票存有极大怀疑，我不相信普遍伊斯兰党党员会完全附和哈迪阿旺拒绝多元化社会的观点，即一名腐败的穆斯林比清廉和诚实的非穆斯林更好，这也不是伊斯兰或世界各大宗教的教导。”