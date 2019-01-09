配合重组水供．水费或分阶段调涨 配合政府重组水供服务领域，全国的水费有可能在今年内分阶段调涨。

（吉隆坡9日讯）配合政府重组水供服务领域，全国的水费有可能在今年内分阶段调涨。

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多州已证实收到来自水务、土地及天然资源部的涨价建议，预料新收费率将从4月开始分阶段开跑。

槟涨幅十多或二十多巴仙

槟州首席部长曹观友披露，槟州肯定会调整水费，涨幅可能是十多或二十多巴仙。

霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙也强调，霹州的水费必定会调涨，但不会在短期内进行，目前还在商讨和研究阶段，以便在照顾全民的前提下取得一个平衡点。

森州务大臣阿敏努丁指出，森州政府已收到国家水务委员会（SPAN）及水务、土地及天然资源部的调涨水费建议，惟各州政府得根据各自的情况审视有关建议，而森州政府还需探讨调高水费对人民的影响再做决定。

他说，虽然水费涨幅不大，但可能会给人民带来不同层面的影响，所以州政府必须与相关单位深入探讨后才作决定，同时不排除会成立委员会来处理此事。

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调涨措施料4月开跑

“我们收到的涨价建议为每20立方米调高大约1令吉40仙，而森州52%用户的每月用水量不到20立方米。不过，调涨水费措施预料于4月开跑，届时才公布确定的涨幅。”

不过，并非所有州属都同意调高水费的建议，柔佛基于2015年已经调涨水费，而且水费比其他州属高，所以坚持不会跟随步伐一起调整水费。

希维尔：不会加重人民负担

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水务、土地及天然资源部长希维尔接受马新社访问时指出，调涨这项天然资源是有必要的，以维护消费者的利益，让他们获得良好品质的食水，以及确保该工业的服务获得保障。

“无论如何，我可以说的是，这项调整不会加重人民的负担，我们将会与所有州政府讨论。”

希维尔是昨晚在马新社电视台的访谈节目担任嘉宾时如此透露。

他说，该部和国家水务委员会正在和数个州属的政府洽谈，在新水费落实之前，要获得各方的同意。

“我们已经向他们（州政府）提呈了商业计划，现在州政府之间正在讨论……迹象显示他们（州政府）同意调高水费。”

他补充，水费调涨的幅度尚未敲定，因为每个州属的水费价格并不一样。

据了解，国家水务委员会是在去年举行工作坊，向各州政府提出调涨水费的概念，但尚未正式进行会谈。