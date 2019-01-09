加雅街喷水池裸体洗澡照疯传·市长下令查 （亚庇9日讯）2名疑似情侣的男女在加雅街喷水池裸体洗澡的相片在网媒疯传引起网民怒骂，亚庇市长拿督诺丁获悉后大为震怒，下令彻查。

（亚庇9日讯）2名疑似情侣的男女在加雅街喷水池裸体洗澡的相片在网媒疯传引起网民怒骂，亚庇市长拿督诺丁获悉后大为震怒，下令彻查。

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诺丁指出，市政厅绝不容许这类事件在亚庇市任何地方发生，目前，这张在网媒流传的裸澡相片的真实性仍待鉴定。

“我们将调查这张相片的来源，同时采取相应行动。”

诺丁为公务员夫人及女公务员协会（PUSPANITA）亚庇市政厅分会会员大会主持开幕礼后对记者表示，市政厅将加强监督，确保类似事件不再发生。

据悉，2名男女在喷水池相拥在一起裸体洗澡的相片昨天开始在网媒疯传，由于相片显示2名男女在喷水池洗澡时附近店铺皆关闭，相信有关相片是在深夜拍摄。

网民狼批这对男女在公共场所洗澡的行为伤风败俗，沾污亚庇市作为旅游城市的形象。

目前仍未知相片中的男女是本地人抑或外国人。

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或立告示牌及重罰

市政厅公关与投诉单位主任莉嘉娃蒂受联络时指出，市政厅严肃看待此事，将采取行动确保类似事件不再发生。

“我们将讨论此事，探讨在相关地点加强监督的措施，包括设立‘禁止洗澡’的告示牌，让民众，尤其是外国游客知道喷水池不是用作洗澡。”

“若民众冥顽不灵不听劝告，一旦被逮将被重罚。”

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莉嘉娃蒂提醒民众勿在喷水池及美化池等公共场所洗澡，因为这些设施并非供民众洗澡。

“况且，在大庭广众洗澡的行为非常不雅，不但引起民众不悦，也让外国游客留坏印象。”