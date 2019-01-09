特委会月底开会‧委选委会副主席委员 国会公共服务任命特别委员会主席梁自坚透露，该委员会将在本月底召开第一次会议，首要任务就是委任选举委员会的副主席及委员。

（吉隆坡9日讯）国会公共服务任命特别委员会主席梁自坚透露，该委员会将在本月底召开第一次会议，首要任务就是委任选举委员会的副主席及委员。

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选委会主席阿兹哈哈伦在副手也就是选委会副主席及5名委员先后辞职后，选委会领导层如今只剩下他一人“孤军作战”。

根据英文报章《新海峡时报》报道，梁自坚受访时以选委会为例，表示特委会要与选委会讨论委任选委会委员事宜。

“我们的第一次会议将会在月底，以完成（特委会）委任高官的权限及职权范围，还有传召相关机构制定程序。”

这个特委会也负责大马人权委员会（SUHAKAM）、大马反贪污委员会及司法遴选委员会主席的任命。

梁自坚解释，国会公共服务任命特委会在联邦宪法下没有招聘或解雇选委会等机构职员的权力。

“因此，我们需要和选委会合作，确保这些委任是透明的，其中一个方法就是审查那些推荐（的人选）。

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“这不是甚么特别的情况，也与行动党马六甲市区国会议员邱培栋的建议一致，在委任上要更具透明度。”

国会下议院于去年12月4日宣布数个国会特委会的委员阵容，除了公共服务任命特委会，另外5个特委会还包括法案特委会、财政预算案特委会、权利和性别平等特委会、国防与内政事务特委会，以及联邦与各州之间合作特委会。

国会公共服务任命特委会方面，则是由梁自坚领导，委员包括公正党礼让区国会议员赛依布拉欣、行动党木威区国会议员拿督倪可汉、武吉免登区国会议员方贵伦、诚信党淡边区国会议员拿督哈山、巫统百乐区国会议员拿督斯里依斯迈沙比利及伊党古邦阁亮区国会议员拿督端依布拉欣。