否认《华尔街日报》报道·刘特佐：含政治动机 涉及一马发展公司（1MDB）丑闻的大马富商刘特佐，对于美国《华尔街日报》声称中国协助偿还1MDB债务，以换取中资获得大马各项一带一路建设计划合约的报道，全盘否认。

（吉隆坡9日讯）涉及一马发展公司（1MDB）丑闻的大马富商刘特佐，对于美国《华尔街日报》声称中国协助偿还1MDB债务，以换取中资获得大马各项一带一路建设计划合约的报道，全盘否认。

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刘特佐形容，这样的指控含有政治动机。

《华尔街日报》昨日报道，中国提出利用其影响力协助解决1MDB的问题，以交换利润丰厚大型计划的合约，如价值160亿美元（约658亿令吉）的东海岸铁道计划（ECRL）及价值25亿美元（约103亿令吉）的泛沙巴天然气输送管计划。

刘特佐透过发言人表示，《华尔街日报》的报道只是“媒体的审判”，刘特佐更将此事归咎于马哈迪政府。

“这篇报道是挑选了部份事实，参杂虚构内容以制造误导性及过于简单化的故事，并被道德破产的马哈迪政府散播，以延续他们失败的政治事业。

“非比寻常及严重的指控需要非比寻常的证据，而马哈迪政府无法提供任何正当的证据来佐证这些含有政治动机的指控。”

他也抨击《华尔街日报》应该具有新闻责任，对这样的指控保持怀疑。他表示，令人遗憾的是，这些毫无根据的政治指控却被用以当作合理的报道。

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目前，纳吉及中国驻马大使馆已经否认《华尔街日报》的指控。前青年及体育部长凯里表示，内阁当时并没有被告知此事。

“如果有证据显示这件事，那是没有经过内阁批准的。”

财政部长林冠英表示，大马政府将会查证这些指控是否属实。

