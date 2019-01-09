罗斯玛控索贿案．申请移高庭展期审理 前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控在乡区学校安装太阳能供应合约中索取和接受贿金案移交至高庭的申请，将展期审理。

（吉隆坡9日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控在乡区学校安装太阳能供应合约中索取和接受贿金案移交至高庭的申请，将展期审理。

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马新社报道，法官科林劳伦斯是基于辩方今天上午才从控方手中取得上述申请文件，因此决定展延审理这项申请。

罗斯玛的代表律师拿督阿克峇丁说：“我们需要展延日期，以研究控方要求案件移交高庭的申请。”

针对控方申请将上述案件，和罗斯玛被控洗黑钱及未向内陆税收局申报收入案一起审理，他说，这些案件涉及的交易不同，他需要时间研究，他因此要求法庭展期一个月。

主控官阿末阿克兰副检察司则认为，辩方无需太多时间研究，如果反对一起审理案件，可向法庭提出反对。

科林劳伦斯择订本月24日，聆听辩方是否要提出反对。

前首相拿督斯里纳吉和儿子阿斯曼（季平）陪同罗斯玛出庭，开庭数分钟后，前副首相拿督斯里阿末扎希也进入法庭公众席，坐在纳吉旁边。

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青年及体育部前副部长拿督斯里沙拉瓦南在开庭前，和纳吉及罗斯玛交流，他在开庭后离开。

去年11月15日，罗斯玛在地庭面对2项在砂拉越369间乡区学校安装太阳能供应合约中索取和接受贿金的控罪，惟她皆不认罪。

罗斯玛因此被控抵触2009年大马反贪污委员会法令第16（A）条文（受贿），一旦罪成，可在相同法令第24条文下判处最高20年监禁，以及罚款不超过贿金5倍或1万令吉，视何者为高。