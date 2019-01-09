周美芬：正副部长每天赴金马仑‧希盟说一套做一套” 马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬形容，金马仑国席补选是一面“照妖镜”，看得到希盟之前所反对的事情，迄今却重复出现，如希盟政府每天都有正副部长赴金马仑走访，此情况显示希盟政府“说一套，做一套”。

周美芬：希盟政府“说一套，做一套”。（图：星洲日报）

（彭亨‧金马仑9日讯）马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬形容，金马仑国席补选是一面“照妖镜”，看得到希盟之前所反对的事情，迄今却重复出现，如希盟政府每天都有正副部长赴金马仑走访，此情况显示希盟政府“说一套，做一套”。

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她说，人民对于目前希盟政府在政策的“U”转或过度承诺等已看清并心生不满，而金马仑当地仍面对土地问题，必须迫切着手处理。

勿利用职权宣布好处

她冀望希盟政府在此场补选中不要利用职权的便利，趁此时到金马仑宣布各项好处，如交通部延续给金马仑农业用途车辆享有高达90%路税回扣，此举并不符合希盟向来所坚持的选举文化。

中文媒体于今早在下榻的金马仑碧兰璋的酒店偶遇周美芬时，询及对方有关马华会否为国阵助选时，她说，此事将交由马华总会长拿督斯里魏家祥商讨后再做定夺及处理。

“至于马华对此金马仑国席补选的立场或各方面，马华中央会开会商讨，决定以怎样的情况回应金马仑国席补选。”

她强调，国家的选举是民主进程，过去的政党轮替也是民主进步的进程，但马华不希望跨越长期性的一党执政至政党轮替后，以前总是高喊口号的希盟却没有向前走，反而迄今是在开倒车。

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她也相信选民会善用此机会，作出明智决定。

补选不会影响大局

询及希盟政府的“U”转政策会否有利于在野党，周美芬认为，是次金马仑国席补选不会影响大局，但对于彭亨州而言却不一样，因为彭亨州仍是由国阵执政，或许未来会带来一些政策的改变，例如土地政策等。

另外，受询及前国阵成员党如民政党及人民进步党，以及巫统本身有意披甲上阵，会否担忧相互扯后腿的问题，她指出，此现象就是民主的写实例子，至于扯后腿问题则很难说，在野党最后会否是百花齐放，目前也是未知数。