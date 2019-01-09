挑战撤斯里南检控官地位．纳吉申请司法检讨 前首相拿督斯里纳吉入禀2项申请，挑战联邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南受委领导检控团处理一个马来西亚发展公司（1MDB）案件提控程序。

（吉隆坡9日讯）前首相拿督斯里纳吉入禀2项申请，挑战联邦法院前法官拿督斯里哥巴斯里南受委领导检控团处理一个马来西亚发展公司（1MDB）案件提控程序。

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马新社报道，纳吉透过其代表律师丹斯里莫哈末沙菲益在高庭上诉及特别权力组入禀司法检讨申请，以及在刑事高庭申请撤销委任哥巴斯里南为高级副检察司。

沙菲益告知高庭法官劳伦斯科林，辩方提出额外司法检讨申请，以支持申请通知撤销委任哥巴斯里南。

他说，在该司法检讨申请中，辩方申请数项庭令，要求撤销委任哥巴斯里南的数项决定。

“我们申请的数项庭令，更适合透过司法检讨提出。”

他也告知，高庭上诉及特别权力组高庭法官阿兹查将在明日审理有关司法检讨申请。

沙菲益今早在案件管理中，汇报入禀申请通知撤销哥巴斯里南受委的进展。

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他说，检控方将答复有关申请通知，而辩方将针对答复给予回应。

法官择定1月31日再进行案件管理，并订在2月8日聆听辩方申请，副检察司阿末阿克兰将代表检控方。

纳吉被控4项贪污滥权罪，涉及一马公司的22亿8000万令吉资金，同时也面对21项洗黑钱控状。纳吉今日穿着蓝色西装，在妻子拿汀斯里罗斯玛陪同下到法庭听审，罗斯玛也在同一个法庭面对砂拉越太阳能案件过堂。