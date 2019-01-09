控失信4976万政府资金．哈莎娜案维持地庭审 首相署研究组前总监拿督哈莎娜被控失信1210万美元（约4976万令吉）政府资金案，将维持在地庭审讯。

（吉隆坡9日讯）首相署研究组前总监拿督哈莎娜被控失信1210万美元（约4976万令吉）政府资金案，将维持在地庭审讯。

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马新社报道，随着主控官莫哈末依斯干达今天告诉高庭法官莫哈末纳兹兰，控方撤回将上述案件移交高庭审讯的申请后，法庭作出上述决定。

莫哈末纳兹兰也随后撤销控方的通知书。

较早前，莫哈末依斯干达说，控方接获总检察署要撤回案件移交高庭的申请。

“因此，此案将在地庭重新过堂。”

他说，辩方并没有反对之前择订的过堂日期。

不过，莫哈末依斯干达说，哈莎娜的代表律师拿督沙哈鲁丁已于本月4日，通过WhatsApp手机应用程序发送语音讯息说，辩方相信此案可在地庭审理，因此要求控方撤回案件移交高庭的申请。

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他说，当初在去年11月29日，辩方告诉法庭，他们要案件移至高庭。

“今年1月2日，控方入禀上述申请，翌日，在地庭法官罗兹娜面前，（辩方）律师说他们不反对。”

莫哈末依斯干达说，当时法官重复询问辩方，他们是否反对这项申请。

不过，他说，他昨天接获辩方反对案件移交高庭的短讯。

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“开始时说不反对，突然又U转，案件交回地庭后，地庭法官对辩方的行为有什么观感？我们对这个现象感到悲哀。”

沙哈鲁丁坦承他们改变决定，并说其当事人只是涉嫌失信案，没有涉嫌危害国家安全的案件。

地庭早前择订2月21日为此案重新过堂。

去年10月25日，哈莎娜被控于去年4月30日至5月9日，在布城首相署研究组总监办公室，涉嫌失信1210万美元政府资金。

