郑联科：选民须善用选票‧公投希盟无视华裔心声 马华副总会长拿督斯里郑联科表示，马华必须确保希盟阵营不能在金马仑国席补选中胜选，并且敦促金马仑选民，以手中一票对希盟政府及首相敦马哈迪实施种种无视华裔心声的政策作出公投。

（彭亨‧金马仑9日讯）马华副总会长拿督斯里郑联科表示，马华必须确保希盟阵营不能在金马仑国席补选中胜选，并且敦促金马仑选民，以手中一票对希盟政府及首相敦马哈迪实施种种无视华裔心声的政策作出公投。

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他今午在金马仑丹拉那打召开新闻发布会时分析，金马仑选民分为三大类，年轻选民不多理会此场补选，改变的情绪仍在，若年轻选民不满新政府，则会选择不回来投票。而中年选民则有些许不满，会对比国阵及希盟的政策，也会认为新政府并非他们所要的。

“至于年迈的选民在乎的是当权者解决在地问题，例如经济及土地问题。无论是不投票或支持政府都会传塔信息，不投票意味着不满政府，而支持政府则显示满足希盟政府的政策。当然，选民要如何选是他们的权力。”

马汉顺等领袖将领军助选

他指出，马华署理总会长拿督马汉顺、总秘书拿汀巴杜卡周美芬及他本身，将会在金马仑国席补选中领军助选。马华也会义务扮演提高选票素质的角色，借此补选提高华裔的政治意识及政治方向。

受询及国阵若由巫统披甲上阵，马华会否助选时强调，此时不是谈论或关注马华是否为国阵巫统助选，而是针对时下的政治课题，让选民监督及评审90%华裔所投选的希盟政府表现是否达标。

他指出，我国已改朝换代，而当局也调查一马发展公司（1MDB）的案件，迄今华裔需关注的是时下的课题，如第三国产车计划、废除收费站、新土著议程、财政部长林冠英削减拉曼大学拨款等，华裔选民是时候对此课题作出表决。

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可借机向朝野反映心声

“金马仑华裔也可借此机会向朝野阵营反映心声，马华也会让当地选民了解希盟无法兑现的竞选承诺，如承认统考文凭及高等教育基金宣言跳票等，让人民考虑清楚后才投票。”

他也说，90%华裔此前支持替换政府，如今希盟新政府却漠视华裔的存在，继续推动新土著发展议程，以巫裔情绪为优先。若希盟阵营要剿灭马华，没有马华又如何为华裔传递民意，将来谁又可代表华裔，此举不是健康及全面的两线制。

他指出，彼此面向新马来西亚及新政府，不应该出现种族化课题，也不要首相敦马哈迪扭曲真正的政治意识。若现有的政策并非华裔所要，而马华会借此提醒华裔，要表态是否认同及支持新马来西亚的政治方向。