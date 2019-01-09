涉9900万贪污案．旅游局前高官女CEO扣查 大马旅游促进局的前高层和一家私人公司的女性首席执行员，今日因涉嫌一宗9900万令吉的贪污案而遭反贪会扣查4天。

旅游局前高官被带到布城法庭申请扣留。（图：星洲日报）

（布城9日讯）大马旅游促进局的前高层和一家私人公司的女性首席执行员，今日因涉嫌一宗9900万令吉的贪污案而遭反贪会扣查4天。

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推事伊尔查今日批准将该名64岁的男子，以及32岁的女性首席执行员扣捕至本月12日。

两人是在反贪会法令23滥权条款下接受调查。

反贪会今早9时将两人带到布城司法宫申请扣留令。

反贪会是在昨午5时40分，在这名有拿督头衔的著名商人被带到反贪会总部录口供后将之逮捕。

而女首席执行员则在下午5时20分被捕。

这起事件发生在去年5月大选前一个月，有关合约是颁给一家本地公司，作为大马旅游促进局与一家中国公司的中间人，以在社交媒体宣传大马。

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该合同被旅游局前主席黄朱强称为在一天之内火速完成，这笔交易据称已违反旅游局的采购规定，并在没有尽职调查的情况下草率地达成协议。